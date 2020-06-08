反送中一周年8900人被逮捕　衛報：「更絕望的香港人」依舊憤怒

▲反送中運動未平。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

香港反送中運動至今已屆一周年，自去年6月以來超過1000場示威，已有起碼8900人被逮捕，其中40%為學生。如今北京推行「港版國安法」，《衛報》訪問多名香港民眾，發現多數受訪者都認為現今處於更糟糕的情況。也有學者表示人民的怒火仍舊在燃燒，未來將面臨長期的戰鬥。

回到去年6月9日，香港民間人權陣線號召百萬人上街，反對修訂《逃犯條例》。37歲的建築工人Freeman Yim當時參與示威，他從未想過這場運動會如此漫長。他說，大家的目標只是想讓香港「保持住香港的模樣」，不要成為中國任何一座城市，「我們想要尊嚴與基本權利。正如中國國歌所說，不要成為奴隸。」

▲北京推行「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

反送中運動滿一周年，Freeman Yim如今感到更沮喪。他覺得無助且沒有希望，「就像在遊戲場的孩子，被更年長的人霸凌，但找不到方式反擊。」一年時光過去了，香港人民發現自己處在更糟糕的情況。

在反送中運動過程，許多原本並不特別關心的人士也上街發聲。報導指出，香港主權於1997年由英國移交給中國，在「一國兩制」框架下受到北京治理；然而，北京近年來加強對香港的控制，引發廣泛民眾不滿。

中國人大5月28日通過「港版國安法」決議，旨在預防或懲處威脅到國家安全的行為，包括顛覆國家、恐怖主義、國外干涉等內容。然而外界擔憂，中國模糊的法案將侵蝕香港的自由。

抱持懷疑態度的人質疑，這些示威運動是否只是弊大於利。不過許多參與抗議的民眾堅持，他們的追求是正確的。他們悲觀認為，香港的「死期」只是時間早晚的問題，就像「溫水煮青蛙」般被控制。

71歲的退休周姓（Chow）司機說，「我們知道無法對抗中國，但現在我們迫使中國向全世界露出真面目。」他曾在中國經歷動盪的政治運動，隨後於青少年時代來到香港。

25歲從事零售行業的勞倫斯（Lawrence）表示，「我不會沉默。如果我們沒了自由，不管是你不是入獄都已經沒有差別。」

另一方面，雖然不少人都在談論想離開香港，但22歲的學生班傑明（Benjamin）要留下來，「即使示威活動平息，我們之中許多人也會堅持行使自由，保持香港的身分、記憶、文化與精神。」

香港城市大學退休政治學家鄭宇碩（Joseph Cheng）表示，雖然一般的香港人不會放棄自己的理想，但在非常限縮的條件下，必須找出新的方式追求政治上的目標。

就他觀察，香港人的憤怒仍存在，也會繼續奮鬥，「可是我們必須把（示威）成本降到最低，並否認政府的合法性。這就像70年代末的東歐，將是一場長期的戰鬥。」

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