吳朋奉詮釋基層人物感受真誠溫度　文化部：感謝他為台灣影劇的付出





▲金鐘迷你劇集視帝吳朋奉25日下午猝逝自家陽臺。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

曾獲金鐘迷你劇集視帝的吳朋奉25日下午被姪女發現猝逝自家陽臺，震驚各界。文化部今（26日）在臉書上緬懷吳朋奉對臺灣影劇圈的奉獻，「吳朋奉是咱臺灣的表演工作者」，「吳朋奉今日離我們遠去，我們感謝他為臺灣影劇與正義的付出，他的身影與精神將長存在我們的記憶中」。

文化部說明，吳朋奉是臺灣的影帝，長年活躍在臺灣的影劇圈，豐富的生命歷練使他的演出風格靈活，特別是飾演臺灣基層人物，他的詮釋到位，往往讓觀眾感受到最真誠的溫度。

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文化部也提到吳朋奉在戲劇上展現出臺灣人的生命力，螢幕舞臺外的他時常站上街頭，參與社運，關注社會議題、弱勢族群與臺灣族群文化的發展，為臺灣土地挺身而出。「吳朋奉先生今日已離我們遠去，我們感謝他為臺灣影劇與正義的付出，他的身影與精神將長存在我們的記憶中。」

PO文貼出後不少粉絲來留言，「真的不捨！謝謝您。希望吳朋奉可以繼續在他方精彩」、「讓我們以《木棉的印記》、《父後七日》、《歸途》、《第一響槍》及茄子蛋的《浪子回頭》等作品, 來共緬懷吳朋奉」、「 謝謝吳朋奉影帝把我們這行業呈現的淋漓盡致非常寫實，祝福您」、「人生如戲，戲如人生，精彩一生，一路好走」。

吳朋奉 1964.11－2020.05

外省籍家庭出身，然自幼親近、熱愛臺語，自1988年加入零場121.25實驗劇團起，長年參與演出，演技橫跨劇場、廣播、電視、電影，獲金鐘獎、金馬獎、臺北電影節等獎座。

第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角

第47屆金馬獎最佳男配角

第13屆臺北電影節最佳男演員

第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎

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