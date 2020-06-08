非裔之死掀改革！明尼亞波里斯9議員宣布解散警局　終結鎖喉執法

▲佛洛伊德之死掀起全美示威。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前的遭遇引發全美示威，數百位民眾7日下午來到波德霍恩公園集會，要求明尼亞波里斯市警局做出更多改革。當地市議會成員也表示，將解散該市的警察部門，會開始著手相關程序。

佛洛伊德生前就是在明尼蘇達州明尼亞波里斯市遭白人警察以膝蓋重壓頸部，最後不幸喪命。如今數百位民眾要求當地警方做出更多改變，13位明尼亞波里斯市議會成員中，有9位上台宣布打算解散當地的警察部門（MPD）。

#BREAKING Minneapolis police to be dismantled: city council pic.twitter.com/KiBulcaIHJ — AFP news agency (@AFP) June 8, 2020

此前，明尼亞波里斯市議會主席本德（Lisa Bender）與議員艾里森（Jeremiah Ellison）4日就曾在推特預告，有意解散警局。至於另一種替代方案，則是把警局的經費用來加強社區安全。

明尼亞波里斯市長傅萊（Jacob Frey）7日透過聲明表示，他將密切與警察局長合作，也將與社區進行更深入、更具結構性的改革，解決警察文化中的種族主義問題，不過他不支持廢除當地警局。

傅萊5日與明尼蘇達州簽署一項臨時禁止令，使得明尼亞波里斯市警局必須立即改革，其中包括禁止警方使用鎖喉，如果發現同仁執法過當，也要報告並適時介入狀況。當地市議會隨後批准這項要求。

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