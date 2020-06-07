鋒面雨彈再炸一天！明降雨熱區曝　一張圖看一周天氣...高溫熱飆36°C

▲梅雨鋒面再下一天，中部以北、南投及宜蘭雨勢較明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，明天鋒面還是在台灣附近，西半部仍有局部性陣雨甚至雷雨的機會，午後加上熱力作用，山區的雨勢會更明顯。周二起至下周日，幸大平洋高壓增強，各地天氣穩定，高溫也再回升，局部地區可能飆上35-36度。

氣象預報員陳建安表示，明天鋒面仍在台灣北部海面一帶，天氣跟今天類似，西半部、東北部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，花東雲量多，偶爾有小雨；午後會有短暫雷陣雨，山區部分要注意局部大雨。

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▲周一下雨熱區偏向中部以北、南投、宜蘭。（圖／記者李毓康攝）

明天下雨熱區偏向中部以北、南投、宜蘭，雨勢會比較明顯，下雨之間會有空檔，但不會太長，2-3小時可能就又有另一波降雨。

氣溫部分，明天各地低溫24-25度，受到西南風過山沉降影響，台東大武、太麻里可能會有焚風發生；南部高溫32-33度，其他地區28-31度。

▲氣象局發布高溫黃燈，台東大武、太麻里可能發生焚風，高溫上看36度。（圖／中央氣象局）

周二起至下周日，太平洋高壓逐漸增強將鋒面往北推，台灣吹西南風至偏南風之間，前期水氣不多，後期還需觀察。氣象局表示，這段期間天氣比今明兩天穩定，各地多是多雲到晴，僅東半部、恆春半島可能有局部短暫陣雨。中午過後，北部、中南部山區要留意局部短暫雷陣雨發生。

▲一周天氣出爐，周一鋒面近，周二起太平洋高壓增強西伸。（圖／中央氣象局）

另外要留意的是，周二起氣溫回升，各地低溫25-27度，各地高溫都在31度以上，其中，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷可能出現35-36度高溫。

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