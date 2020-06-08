　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

多語言、超詳細抗疫白皮書！張競稱「北京迎戰華盛頓」：搶佔國際宣傳話語權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院昨（7）日發佈的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，內容強調了中國經歷了戰役5階段，在防控和救治兩個戰場上，採取最全面、嚴格及徹底的防控措施，有效阻斷病毒傳播鏈。對此，中華戰略學會研究員張競分析，北京主動提供充分及詳實的資訊，其實就是要搶佔國際宣傳話語權，特別是此等出版品是以多種語文同步刊行，其國際宣傳功效不可低估。

張競接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，正值美國川普政府與北京狠打新冠病毒疫情爆發責任甩鍋大戰之際，《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書基本上就是針對國際媒體，透過主動提供充分資訊，以便搶佔國際宣傳話語權重要工具。

張競分析稱，北京透過提供超級詳細的解說，對比華盛頓左一言右一語，支離破碎流彈四射毫不負責之指控，以堂堂陣式迎戰美國，「光在資訊數量與質量上就會迎頭痛擊美國宣傳機器」。

▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲中美不斷在新冠疫情議題上甩鍋。（圖／路透社）

張競認為，中美要在新冠疫情議題上分出高低，其實主要還是以國際專業社群與研究期刊，兩者最後能支持何方所持觀點與立場，但北京卻主動出擊，發佈了如此詳實之資訊與統計，以數量與質量驚人詳盡流水帳式資訊，公開以官方出版品規格，提供給國際社會，因此「沒有任何醫療防疫與公共衛生研究機構，或是學術刊物能夠忽視此種資訊，更無法再指控中國大陸隱瞞疫情，在宣傳戰上顯然就是打算搶佔制高點。」

他強調，此份白皮書的內容一旦深入國際公衛醫療專業社群後，任何他者若要改變既有觀感，簡直就是毫無機會，特別是「華盛頓在甩鍋宣傳戰上，就算是要發動逆襲，將更會難上加難。」

「國內自從推動防疫工作以來，陷於自吹自擂自滿自傲困境，對於掌握大陸疫情資訊其實不夠認真。許多向民眾所表達資訊，有無經過『政治』加工，誰都沒有把握。」最後，張競呼籲，兩岸來往密切，政府公共衛生與醫療防疫機關有義務詳細研讀本項資訊，以便作為未來與大陸恢復交通往來、民眾交流與商貿交易相關政策重要參考資訊。

ET快訊
頂新旗下「布列德麵包」突宣布收攤！6/30關閉所有實體門市
他肚痛照X光「1條完整吳郭魚」：不小心坐到！取出腐爛發臭..
分析國民黨二度挫敗原因　連勝文撂重話：自私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控

多語言、超詳細抗疫白皮書！張競稱「北京迎戰華盛頓」：搶佔國際宣傳話語權

女孩彎腰撿垃圾！　媽媽「尊嚴受辱」腳踏車撞開...再連甩3巴掌

小六女壓力一大就「嗑頭髮」　2年後胃挖出拳頭大綠結石！父母一看羞愧了

「媽媽，是我幹的」14歲少女傳絕望遺言…下秒墜樓四肢變形慘死！

推海南自貿區方案取代香港？　陸國發委：定位不同「互補大於競爭」

爸燉湯給愛子！2歲童吃豬骨「吐出生鏽長針」　屠宰場：針頭斷屬正常範圍

香港啟動「現金發放計劃」　18歲以上「每人發3.7萬元」

陸南方8省暴雨下不停　廣西、江西超過70萬人受災

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控

多語言、超詳細抗疫白皮書！張競稱「北京迎戰華盛頓」：搶佔國際宣傳話語權

女孩彎腰撿垃圾！　媽媽「尊嚴受辱」腳踏車撞開...再連甩3巴掌

小六女壓力一大就「嗑頭髮」　2年後胃挖出拳頭大綠結石！父母一看羞愧了

「媽媽，是我幹的」14歲少女傳絕望遺言…下秒墜樓四肢變形慘死！

推海南自貿區方案取代香港？　陸國發委：定位不同「互補大於競爭」

爸燉湯給愛子！2歲童吃豬骨「吐出生鏽長針」　屠宰場：針頭斷屬正常範圍

香港啟動「現金發放計劃」　18歲以上「每人發3.7萬元」

陸南方8省暴雨下不停　廣西、江西超過70萬人受災

雲林男箔子寮港區輕生　岸巡趕到緊急將他從車內拉出...晚了一步

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

印度疫情停飛迦納足球員流浪機場73天　堪稱另類版《航站情緣》

撞到野生動物怎麼辦？　救命5步驟「每個生命都珍貴」

11歲柴乳糜胸開刀9次　媽花光積蓄「陪牠奮戰3年」結局感動哭

中職／20勝奪冠指標　樂天桃猿、中信兄弟誰先拿到

日系美妝成功放火！黑色腮紅、蛋型噴霧未上市先轟動

宋仲基「疫情影響」辭演電影　角色爆由《梨泰院》金東希接下！

復賽後賽程超緊湊！T-Mac預言下季會有超多「負荷管理」　場均打15分鐘

中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

大陸熱門新聞

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

大學生被抓作弊　30分後墜樓慘死

年輕夫妻生下9個孩子！老公一句話全網罵翻

19歲妹生產！腹中掏出「15公斤巨瘤」

13歲妹陳屍河裡！監視器曝詭異一幕

捧千萬開口罩廠　半個月虧光光

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

張文宏：全球第二波疫情已到來，力度超第一波

18歲少女「嗜奶茶如命」喝到暈厥！

愛上白富美！詭異「三胞胎照」揭真相

坐公車被螞蟻咬一口！　女子當場「後仰暈倒」險死

短裙黑絲空姐插秧挨轟作秀 青島航空：為推廣海水稻及珍惜糧食

香港啟動「現金發放計劃」每人發3.7萬元

一天只賣40份 西安辣媽開名車賣涼皮爆紅

更多熱門

相關新聞

新壽機場櫃檯保旅平險　用街口也可支付

新壽機場櫃檯保旅平險　用街口也可支付

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，政府推動防疫安心旅遊，國旅開始復甦，國際客運航班可望陸續恢復。為因應政府推動的防疫旅遊開跑，新光人壽今（8）日宣布，率先與專營電子支付機構攜手合作，即日起只要至新壽機場櫃檯購買旅平險，結帳時選擇街口支付，手機開啟街口支付APP，掃描櫃檯螢幕顯示的QR Code即可完成付款，大幅降低使用現金交易，所產生接觸感染的風險。

大甲媽祖本週四遶境　指揮中心回應

大甲媽祖本週四遶境　指揮中心回應

湖人復賽8場轉播回收1200萬美元

湖人復賽8場轉播回收1200萬美元

OPEC與各產油國同意減產至7月底 油價近兩個月漲一倍

OPEC與各產油國同意減產至7月底 油價近兩個月漲一倍

CBA／洋將減薪超過50%

CBA／洋將減薪超過50%

關鍵字：

新冠肺炎張競華盛頓大陸戰疫抗擊新冠肺炎疫情的中國行動白皮書

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面