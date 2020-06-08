多語言、超詳細抗疫白皮書！張競稱「北京迎戰華盛頓」：搶佔國際宣傳話語權

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院昨（7）日發佈的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，內容強調了中國經歷了戰役5階段，在防控和救治兩個戰場上，採取最全面、嚴格及徹底的防控措施，有效阻斷病毒傳播鏈。對此，中華戰略學會研究員張競分析，北京主動提供充分及詳實的資訊，其實就是要搶佔國際宣傳話語權，特別是此等出版品是以多種語文同步刊行，其國際宣傳功效不可低估。

張競接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，正值美國川普政府與北京狠打新冠病毒疫情爆發責任甩鍋大戰之際，《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書基本上就是針對國際媒體，透過主動提供充分資訊，以便搶佔國際宣傳話語權重要工具。

張競分析稱，北京透過提供超級詳細的解說，對比華盛頓左一言右一語，支離破碎流彈四射毫不負責之指控，以堂堂陣式迎戰美國，「光在資訊數量與質量上就會迎頭痛擊美國宣傳機器」。

▲中美不斷在新冠疫情議題上甩鍋。（圖／路透社）



張競認為，中美要在新冠疫情議題上分出高低，其實主要還是以國際專業社群與研究期刊，兩者最後能支持何方所持觀點與立場，但北京卻主動出擊，發佈了如此詳實之資訊與統計，以數量與質量驚人詳盡流水帳式資訊，公開以官方出版品規格，提供給國際社會，因此「沒有任何醫療防疫與公共衛生研究機構，或是學術刊物能夠忽視此種資訊，更無法再指控中國大陸隱瞞疫情，在宣傳戰上顯然就是打算搶佔制高點。」

他強調，此份白皮書的內容一旦深入國際公衛醫療專業社群後，任何他者若要改變既有觀感，簡直就是毫無機會，特別是「華盛頓在甩鍋宣傳戰上，就算是要發動逆襲，將更會難上加難。」

「國內自從推動防疫工作以來，陷於自吹自擂自滿自傲困境，對於掌握大陸疫情資訊其實不夠認真。許多向民眾所表達資訊，有無經過『政治』加工，誰都沒有把握。」最後，張競呼籲，兩岸來往密切，政府公共衛生與醫療防疫機關有義務詳細研讀本項資訊，以便作為未來與大陸恢復交通往來、民眾交流與商貿交易相關政策重要參考資訊。