外國商務人士入境鬆綁下週定案！來台需持「PCR陰性證明」可縮短檢疫天數

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，昨（7）起生活管制大規模解封，邊境則仍是嚴守。中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，初步開會討論決議，針對商務入境人士，規劃要求具備PCR採檢陰性證明才能入境，其檢疫時間則可縮短為5~10天，接下來預計與各部會溝通，最快下週定案公布。

國內從3月19日限制外國籍人士來台，僅有持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者可以入境，入境後也必須居家檢疫14天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日上午出席交通部記者會時表示，未來若開放外國人入境，會要求PCR檢測陰性證明才能進來，進來以後根據其活動需要性，也會有一連串定期篩檢跟自主健康管理的措施。

請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥受訪表示，該項措施是針對商務人士入境，今日開會已經決定大致方向，商務人士持PCR陰性檢驗報告獲准入境台灣後，就可以把檢疫時間從14天縮短為5～10天，最後經自費檢驗確認陰性，後續就可解除居家限制，自主健康管理至入境滿21天。

莊人祥指出，此為針對從低風險國家來台，但哪些屬於低風險國家，檢疫天數縮短為幾天等，還要進一步與各部會進行溝通，最快下周定案。