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樣本沒驗出「活病毒」！武漢市衛健委曝「300位無症狀感染者」真相

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▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情在大陸逐漸趨緩。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在國際上蔓延，美國至今已有超過11萬人死亡。不過，武漢市衛健委為了讓全國人民更放心，對武漢市300名無症狀感染者提取痰液和咽拭子樣本，發現其中都沒有「活病毒」，這說明了他們並無傳染性。

武漢市衛健委指出，為使常態化疫情防控工作更精準，對無症狀感染者管理更科學，讓全國人民和武漢人民更放心，他們針對5月14日至6月1日發現的300名無症狀感染者，提取其痰液和咽拭子樣本，經中科院武漢病毒所病毒分離培養，發現300份樣本均未培養出「活病毒」。

專家對此指出，無症狀感染者的痰液和咽拭子樣本中未培養出病毒，除了證明其病毒含量很低，還代表根本不存在具有致命性的「活病毒」。

值得注意的是，針對300名無症狀感染者使用過的牙刷、漱口杯、口罩及毛巾等個人用品，武漢市衛健委也同樣採集了樣本，結果均為陰性；與他們密切接觸的1174人，核酸檢測也顯示陰性，「說明武漢市目前發現的無症狀感染者沒有傳染性」。

隨著新冠肺炎疫情在大陸趨緩後，北京市5日宣布，下調突發公衛事件應急響應等級，並調整相關防控策略，包括解除湖北（含武漢，中高風險地區除外）人員進京限制，湖北（含武漢）進京人員不再實行14天居家或集中觀察。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

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