陸淑美厲聲譴責「撕裂民心」！民進黨團弔唁許崑源　總召韓賜村回應了

記者莊智勝／高雄報導

高雄市議長許崑源（63歲）6日墜樓身亡，今靈堂於上午10時開放外界弔唁，各政界人士紛紛前往憑弔。民進黨籍議員在黨團總召韓賜村率隊下，於10時50分抵達景行廳，並一同入內向議長致意；韓賜村稍早接受媒體採訪，神情相當凝重，表示今天是來向議長夫人表達關心、慰問；針對陸淑美的譴責，韓則小聲地表示「我們都要團結檢討」。另現場有記者提問今議會許多部門首長請假，是否會影響議事進行？韓賜村則沉默不語。

▲韓賜村於許崑源靈堂外受訪。（圖／記者張榮恩攝）

韓賜村表示，今天和所有議員特地前來靈堂弔唁許崑源議長，除表達不捨之情外，同時也向家屬關懷致意，「我想議長的行事風格，也是重情重義，對於他的離開，大家都很不捨。」

針對議長補選一事，韓賜村低調回應，目前黨內沒有計畫；另一方面，對於高雄市副議長陸淑美稍早厲聲譴責民進黨「撕裂民心、造成社會動盪不安」，韓賜村則婉轉地說，「這部分我們都要更加地來團結、檢討。」

韓賜村表示，民進黨團走進靈堂憑弔時，家屬都還在傷痛的情緒中，「我想亡者為大，議長有很多好朋友，大家都是一樣的心情，希望他一路好走；議長夫人也是很傷心，我們表達關心。」

現場還有記者提問，今高雄市議會有許多部門行政首長均請假、缺席，是否會影響到議事進行？韓賜村聞言後則陷入長達數秒的沉默，身旁的人急忙打圓場，「議會在所難免，那大家今天黨團來，就是跟議長致意，其他不便多說。」

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