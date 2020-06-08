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新婚人夫震驚「老婆一直躺著」　超寫實文全說中...廣大妹子認：躺著看完的

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▲▼睡覺。（圖／免費圖庫pxhere）

▲很多女生在家，有事沒事就躺著。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者周亭瑋／綜合報導

「女生在家都是一直躺著的嗎？」南韓一名人夫幾個月前發文求解，新婚3個月的他震驚發現，老婆原本是滿滿活力與行動力的人，婚後卻出現巨大改變，除了吃飯、出遊外，感覺其餘時間幾乎都是躺著。文章引起廣大共鳴，沒想到大票妹子留言認證，「我現在就是躺著看完這篇的！」

臉書粉專「從台灣宅到韓國」日前翻譯該篇抱怨文，而原po是住在首爾的31歲新婚人夫，他和女友交往5年後步入禮堂，然而婚後短短3個月，老婆像是變了一個人，讓他受到不小衝擊。

請繼續往下閱讀...

人夫表示，婚前女友很有活力，就算沒有車，也是這裡那裡到處跑，「我第一次看到這麼有行動力、有計劃，過得很忙碌充實的人。交往時我沒有車可以接送她，她說搭公車、地鐵都可以，為什麼一定要有車？對於這點我一直很感謝，可是結婚後她在家就是一直躺著。」

不過，人夫也解釋道，愛妻並非不做家事，周末小倆口還是會一同出去，平時也都一起吃晚餐，但除此之外的時間她就是躺著，「我以為她是不是哪裡不舒服了，結果她說她一直都這樣啊，婚前也是沒事就躺著的，還說能躺著為什麼要坐著？女生都這樣啊。」

由於人夫原生家庭都是男生，所以婚後他彷彿開啟新世界的大門，像是挖掘出什麼不得了的事，當他坐在老婆梳頭髮的位置，看著地上成團的頭髮，他更不禁懷疑，「真的不是生病了嗎？」

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲就算不是躺著，也是半躺著。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

他接著描述道，放假兩人都沒事的時候，老婆從睡醒就一直躺到吃中飯，若突然想到有什麼事要做，就會風風火火起來處理，下午回籠覺醒來，準備工具畫個著色本後，就叫他接手，然後又躺回去了，「晚餐想吃麻婆豆腐，她就穿個外套立馬飛奔買食材，做好吃完繼續躺到隔天中午，有約的話就躺到出門前，弄一弄再離開，回到家換好睡衣接著躺。」

最後，人夫不禁好奇問，「講電話也躺、敷面膜也躺、熱敷也躺，所有躺著能做的事都躺著完成，不明白怎麼有人可以躺這麼久？但她也不是懶惰的人，會去運動、自我管理也做得很好，是大家都這樣嗎？還是這就是宅女的生活，是不是她的體力比別人差呢？」

好笑的是，廣大妹子都點頭認證，此行為再正常不過了，「有同感...能躺著為什麼要坐著，化成文字就覺得更神奇了」、「笑死我，我也是阿，用盡全力的躺著」、「我也是女的，現在也躺著」、「哈哈，原來不止我這樣，沒事時就是想躺著；老公都坐電腦椅上，不累嗎」、「剛好躺在沙發上看這篇呢」、「坐著屁股會大當然要躺著」、「女生躺著滑手機，男生坐著打電腦」。

►本文已獲「從台灣宅到韓國 집순이의 연습장」授權。

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