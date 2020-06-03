FB全新功能讓用戶不再尷尬！　可清除動態牆不想回首的過往

▲臉書推出隱藏舊貼文功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

臉書有一項功能，會將過去這一天的貼文與被標籤的歷史紀錄浮現出來，現在用戶可以選擇隱藏過去發布的貼文。在新的管理活動紀錄工具中，可以將臉書貼文送到垃圾桶，系統保留30天後就會永久刪除。

各位一定都有這樣的經驗，當現在我們看到舊貼文浮現時，會重新到那則貼文下CUE朋友回來「憶當年」，有些事多年後看起來真挺有趣的；然而有時候往往會浮現出一些令人不堪回首的回憶，又或是花了很長一段時間才走出來的傷心事。

臉書 宣布 ，「人們生活中的事情不斷在發生變化，無論您是剛畢業進入職場，或是要擺脫舊的關係，我們希望使您能夠更輕鬆地在臉書上展示自己的存在，這就是為什麼我們要啟動此功能來幫助您將舊貼文存檔或丟棄的原因。」

這項功能於6月2日在手機版率先上線，用戶近期陸續可以更新，即可開始使用這項功能，將不想再看到獲回想到的人事物清除。目前電腦版似乎還無法跟進，預計之後也會跟進，用戶可先透過手機來整理自己的臉書動態牆。

此外，臉書還增添了過濾器，協助用戶查看和管理大量的貼文，可透過過濾排序輕鬆尋找特定內容、特定人物的貼文，或是在特定日期發布的貼文。

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