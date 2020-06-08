市長補選「沒有退卻空間」　江啟臣：已與韓國瑜磋商持續鎖定人選

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨主席江啟臣8日主持擴大主管會報。發表談話時怒批對於高雄市議長許崑源驟逝，民進黨議員用嘲弄心態談論，以及假帳號、網軍用卑鄙的文字繼續抹黑，要求民進黨主席蔡英文約束自己的參政同志，約束自己的網路側翼。

▲江啟臣主持擴大主管會報。（圖／記者周宸亘攝，下同）

面臨高雄市議長改選，以及高雄市長的補選，江啟臣表示，國民黨沒有任何退卻的空間，也沒有躊躇的時間。此外，他邀請所有的中常委與黨務主管，這個星期三一起前往許崑源靈前致意，並且在高雄召開中常會，傾聽高雄在地心聲，重新找回國民黨的高雄在地視角。

江啟臣談話全文：

黨務主管、各位媒體朋友，大家早安：

6月6日，兩天前，本黨連續遭遇兩次重大挫折。高雄市長韓國瑜同志遭到罷免，以及高雄市議會議長許崑源同志因而輕生，一夕之間讓本黨瀰漫著失望與哀傷。

對於許崑源議長驟逝，大家跟我一樣，心中充滿不捨、憂慮以及憤怒！許議長在過世前心心念念的不是他的家人，不是自己的身體，而是高雄未來的發展，他深怕高雄走回頭路，他愛鄉愛土愛高雄的心情，在他過去種種的表現中，我們都可以體會到，我們必須永遠記在心中。許議長，不只是高雄市議會的議長，為人夫、為人父、為人子！更是本黨忠貞的同志！他的離開，讓他的諸親好友以及支持者非常難過。但是第一時間，我們卻看到民進黨的議員，用嘲弄的心態談論許議長的離世，也看到網路上躲在鍵盤後的假帳號、網軍，用卑鄙的文字，缺乏同理心的態度，還有汙衊的訊息，繼續抹黑、嘲諷這件不幸的事。請問這些假新聞、假帳號，民進黨政府要不要查？

我要嚴正呼籲民進黨黨主席蔡英文，約束自己的參政同志！約束自己的網路側翼！政治可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性!人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？我們要這樣教育我們的下一代嗎？蔡英文主席貴為中華民國總統，請你拿出你的高度，一個高雄市議長的離世，你不但沒有表達任何哀悼，還任由你的參政同志、你的網軍側翼這樣抹黑、打壓，你到底要什麼？

這些接連的打擊，大家很沈痛、難過，但是我們要把痛苦轉換成凝聚力；我們必須將哀傷轉化成前進的動力。為了許議長，為了高雄，為了本黨的再造、發展，我們沒有躊躇、等待的時間！因為接下來，本黨將面臨更重大的挑戰，如果我們繼續懷憂喪志，或是只剩憤怒情緒，缺乏謹慎思考與運作，只會繼續讓親痛仇快，更會讓本黨分崩離析！如果我們不團結一致，將無顏面對奠基本黨百年發展的先烈與先進，又如何告慰許議長在天之靈！

接下來，本黨將面臨高雄市議長改選，以及高雄市長的補選，我們沒有任何退卻的空間，也沒有躊躇的時間。我希望本黨同志和支持者能捐棄成見、團結一心、堅持理念、撥亂反正，不能讓我們對手將勝利視為理所當然！本黨上下一定要齊心改革，而我作為國民黨主席，一定會堅強面對沈重的包袱，勇敢挑起這些責任，但希望大家跟我一起，這時間不是去談論誰要離開，或在這時候對本黨落井下石，這樣的同志，離開也好。

接下來改革委員會即將提出的改革建議，我會仔細參查，希望大家共同討論，期待中常會能好好思考黨的未來，務實參考這些改革建議，堅定地朝向國民黨的再造與改造的方向邁進，讓社會大眾能看到國民黨的決心，決不能讓過程中的陣痛拖累了前進的步伐！

面對議長補選，昨天我已經與許議長夫人見面，除了慰問、請益，也請秘書長與高雄市黨部主委儘速與跟黨籍議員溝通、討論，待人選確定後，務必確保黨籍議員與對本黨友善的非黨籍市議員，尋找合作管道，共同支持我們提出的人選。

對關於市長補選，我昨天在高雄與韓國瑜市長見面磋商，聽取他的意見，也緊急召開內部幹部談話會，將持續鎖定適合人選。面對突如其來的變局，我們要有更多層次的思考以及評估，用更開放、彈性的方式討論整體的佈局。這次的市長補選，是本黨繼續關懷與經營高雄的重要支點，我們要一起做好萬全的準備，一起面對。

未來，在防疫與民生經濟問題上，國民黨會如同以往，絕對站在第一線捍衛人民的福祉，監督政府不當的措施、預算與政策，我們也請黨團務必做好相關準備與因應，超前佈署所有可能的議題，為台灣的安全與發展把關；在政治議題上，完全執政的民進黨應該全面負責，我們也呼籲所有在野黨，在共同的價值與理念上，尋求議題上的合作，一起面對一黨獨大、掌握龐大資源的執政黨，共同守護台灣的民主政治。

我也要邀請所有的中常委與黨務主管，在這個星期三與我一起前往許議長靈前致意，並且在高雄召開中常會，傾聽高雄在地心聲，重新找回本黨的高雄在地視角，更要從失敗中站穩腳步，用毅力喚回黨員與支持者的信心。我們一起加油！ 謝謝！

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟 市長補選徵詢這4人被點名

► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革

► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選

更多罷韓後續分析...



► 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光

► 韓國瑜跌落神壇 3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次

► 韓國瑜剩下6天時間搬家 中選會6月12日正式公告罷免成功

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣