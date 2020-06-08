傳江啟臣親征高雄市長補選　黃奎博：不在考慮範圍內

▲黃奎博。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供。）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨近期開始徵詢高雄市長補選人選，針對外傳國民黨主席江啟臣可能親自出戰，國民黨副秘書長黃奎博8日接受廣播專訪時表示，這目前並未在國民黨的考慮範圍內，絕對沒有。

面對主持人周玉蔻詢問，「聽說你們黨內要發動遍地烽火，到處罷免人」，黃奎博表示「沒有，至少我在黨部聽到的消息是沒有」，周玉蔻追問「也沒有要罷免蔡英文？」黃奎博說「沒聽到什麼遍地烽火、罷免蔡英文」，並強調「目前念茲在茲，就是把高雄的事情處理好。」

另外，針對國民黨中常會移師高雄召開。黃奎博說，「你說這可不可以做？當然有人會說不行，但是要做的話也未嘗不可，因為中常委在各行各業，他們有一定的代表性，在高雄舉行中常會的話，可以藉著黨務主管到高雄的機會，多跟高雄在地各階層接觸。」

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