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社會 社會焦點 保障人權

館長回嗆吳宗憲挨告：罵我們是屁怎麼吞　霸氣回「判賠多少我再捐多少」

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記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年8月間，不滿綜藝天王吳宗憲批評網紅「沒素養、是個屁」，於直播時替網紅發聲，卻因其在言談中穿插髒話的風格，被吳宗憲提告妨害名譽、民事求償100萬；北院6月8日開庭，館長本想認罪「罰一罰」就好，但法官與檢察官在庭上苦勸和解，希望吳宗憲能到庭談談。館長庭外表示，民事判賠多少，他就再加碼多少捐給社福。

▲▼ 館長被吳宗憲吿出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲館長表示，他罵髒話的部分願意道歉，但吳宗憲罵網紅是屁，他真的吞不下去。（圖／記者羅志華攝）

館長經過沉澱後，於本次開庭承認犯罪，但法官與檢察官認為，館長既然已承認犯罪，吳宗憲貴為「天王」，若執意追殺對形象也不好，期盼雙方能擔起公眾人物的責任，握手言和給社會一個示範。

館長表示，他對吳宗憲的言論分為兩個部分，罵髒話的橋段他承認犯行，也願意向吳宗憲道歉，但對於網紅的評價，他自認是可受公評之事，也沒有講錯，「我們是互罵，只是吳宗憲沒罵髒話而已，社會自有公理，他罵網紅是屁、沒素養，要我怎麼吞！？」

法官查了館長的訴訟紀錄，包含與前員工的糾紛、為同志發聲罵國民黨台南市議員盧崑福，多案皆獲不起訴，向館長勸道，或許他的出發點是好的，但帶髒話、批評的表達形式猶如「走鋼索」般危險，希望館長能夠多想想，或許能得到更多好評；吳宗憲的律師則將回去詢問吳宗憲的和解意願，本案將擇期再開。

館長於庭外受訪時，承認說髒話不對，但他的話是有理的，吳宗憲說「網紅沒素質、網紅都怎麼樣、藝人最棒、網紅都是個屁」，這哪吞得下去，更吐槽吳宗憲向他求償100萬，「（國安局退役上校）李天鐸之前抹黑我7項前科，也才判30萬，這100萬哪有可能」，又加碼法官判賠多少，他就再捐多少，「判賠50萬、我就再找個社福捐50萬」、「我們做人做事是有擔當的阿」。

館長表示，我罵髒話跟你吳宗憲道歉，但你吳宗憲罵我們的部分呢？這社會是兩種理，法院是一種理、走在社會上是另一種理，之前余天在我這說甚麼（欠錢），吳宗憲也有意見，余天就親自在我面前講的，這些我都沒在說謊，是他先罵我的、不然我怎麼會去罵他，並酸道，「（吳宗憲）天王耶，大上天、深不可測耶，我們小不拉基的」。

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