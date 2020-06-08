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帶爸媽出國好像災難片？　學會「換位思考」拯救旅程

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銀髮,高齡,銀髮族,長輩,老年人,老人,健康,醫療,照顧,長照 。（圖／視覺中國）

▲帶爸媽出國，是子女的修煉課程。（示意圖／視覺中國）

文／《絕交不可惜，把良善留給對的人》

【帶父母出國遠行， 是為人子女必要的修練。】

抽屜裡一直收著一張明信片，是當時一家人去京都的伏見稻荷大社，打算在旅程的最後一天寄給自己。第一次帶爸媽出國，而哥哥、嫂嫂跟弟弟難得同行，頭幾天內心難掩激動與興奮，難道這就是所謂的天倫之樂。當時心想，要是人生終點的跑馬燈漏掉這一刻，我可是會立刻迴光返照，起身喊： 「Cut ！」。

請繼續往下閱讀...

初次帶長輩出國，沒想到好景不常，這張明信片最後來不及蓋上郵戳， 更沒心情寫下感性字句，倒數第二天在河原町四條的燒肉店大吵一架，吵到在鬧區的大馬路上揚言要各自走。

在藥妝店不斷比價，一發現買貴，便試圖想要退貨到另一家店買；一走進百貨公司像掉進黑洞，時常為了折扣卡關，出國的每分每秒都是花錢。我想把時間放在享受景點，或是帶家人吃些好料，花太多時間購物被我認定是浪費時間。

旅行第四天，我們早早出門前往京都的觀光熱點，腦海裡已經預設要拍下大量美照留念，甚至放上臉書曬曬親情。一行人從大阪住處搭電車再轉公車，好不容易抵達清水寺，父母親卻因腳痠而選擇待在附近的商店街，我們剛好趕在清水寺年度整修的前幾天抵達，一家人沒辦法一起在清水寺前拍張照，我的內心覺得實在可惜。

晚餐才是真正的引爆點。母親想折返回大阪吃燒肉，就算要花上兩小時的車程也無所謂，但好不容易請當地朋友訂到京都名店，怎可能在餐前取消，深怕自己變成台灣鯛(註1：意指來自台灣的刁民。)好說歹說總算把一家人勸進餐廳，這頓飯卻吃得非常冰冷。

＃換位思考

練習用對方立場思考難處，氣氛便已經軟化一半，剩的那半就是展現修養的空間，有心要解決問題的話，不如先讓。

或許是幾天下來堆疊太多忍耐，從對話裡就嗅得出火藥味，父母開始抱怨起廉航機位不舒服，落地過後不斷更改行程等，最後一個失言就徹底爆炸。一路要扛著帶團責任已經夠累，聽到別人數落自己不是，還得硬著頭皮走完全程，心裡非常難受。

後來，我跟母親冷戰了好一陣子，幾個曾帶過長輩出遠門的真勇者我朋友，聽完這趟從天堂掉落地獄的旅行經驗，也給了一些實用建議。多數人一致認同多花點錢請導遊或跟團，但我生性熱愛自由，且遺傳到母親的勤儉持家，不想放棄自由行。

雖然當初撂下狠話，決心不再接這種爛攤子，帶長輩出門簡直是惡夢。但事後回憶起這趟旅行，確實有很大的改進空間。爸媽一年一年的老去，能一家人出遠門的機會實在不多，於是在此理出一些對策，希望可以幫助有志要當乖兒子、乖女兒的朋友重建信心。

遇到難解的家庭糾紛，
換位思考是萬靈丹，
好關係是體諒出來的。

父母並非心理跟生理素質相當的旅伴，年紀大體力也差，多數長輩沒辦法久走，所以熱血用個三分就夠，一天別塞太多行程，盡可能的定點旅遊可免去舟車勞頓之苦。只要有好吃好看的，就算整個下午耗在同個地方，能跟家人、孩子相處，對他們來說就是最棒的回憶。

也因為這趟旅行是自由行，花了不少時間找路和等待。多數長輩只要出了家門容易沒安全感，人到異地的不安會更加明顯，心慌變成任性，看在子女眼裡像是無理取鬧。花點時間，放慢腳步，瞭解真實需求再做安排。

日本這麼好吃好逛又好買的國家，就連自己也會失心瘋，更何況是長輩。爸媽不喜歡子女亂花錢，比價浪費太多時間，事先研究好商場的折扣季，就能避開僵持場面。孝心做到足，精打細算選擇廉價航空的人，記得幫長輩付費選個舒適的位置，該有的服務不要省。幾個好友大推體驗旅遊，事先在旅遊網站選好套裝行程（L o c a l Tou r），安排好觀光景點的導覽跟接送，參與當地的文化體驗活動都很適合，長輩想要的是家人相處的感覺，而不是跑行程，步調慢一點無妨。

冷戰後，家裡隻字不提這趟爛尾的家族旅行，但我心裡還是期待以後能再一起出國，換到另外一個環境磨合彼此的感情，是為人子女必要的修練。

▲絕交不可惜，把良善留給對的人。（圖／悅知文化提供）

★本文經悅知文化授權，摘自《絕交不可惜，把良善留給對的人》。

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