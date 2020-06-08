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爸燉湯給愛子！2歲童吃豬骨「吐出生鏽長針」　屠宰場：針頭斷屬正常範圍

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▲2歲童喝豬骨湯竟吐出針頭。（圖／翻攝自南國今報）

▲豬骨肉裡面有一根針。（圖／翻攝自南國今報，下同）

記者康心禹／綜合報導

廣州番禺區一名賴先生近日被自己燉的豬骨湯嚇出冷汗！因為他的2歲兒子在喝湯時，竟然吃到一根針頭，要是吞下這根針頭，後果不堪設想。消息一出後，陸媒找到供應豬肉的屠宰場詢問，沒想到對方竟回應「小豬打針會反抗，針頭斷屬於正常範圍」。

據《南國今報》報導，一名賴先生4日在當地的一家超市買了豬鮮脊骨、雞胸肉、苦瓜、山藥等食材，準備回家燉一鍋湯給兒子喝。晚上一家人吃飯的時候，兒子喝了之後說豬骨肉裡面有骨頭，把肉吐了出來之後發現竟然是一根針頭，讓賴先生嚇了一大跳。

賴先生回憶起當天買的豬骨肉，是超市裡事先切好的，因此回家後他就沒有再處裡，只是洗了洗之後就放下去燉湯了。他仔細檢查之後發現，那根針頭並不是一般的繡花針，而是注射器針頭，前端還有一點生鏽，這讓他們一家人非常擔心針頭會不會有病菌，喝的湯會不會有什麼問題。

▲▼2歲童喝豬骨湯竟吐出針頭。（圖／翻攝自南國今報）

消息一出後，陸媒也前往超市反映該情況。超市負責人表示，他們也是第一次到這種情況，具體是什麼原因造成的，他們會進一步調查。

陸媒接著又找到了供應豬肉的屠宰場了解情況，負責人竟回答「小豬30斤斷奶就要打防疫方面的針，打針會痛，豬就會反抗，牠一動針頭就斷了，屬於正常範圍之內。」

▲▼2歲童喝豬骨湯竟吐出針頭。（圖／翻攝自南國今報）

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