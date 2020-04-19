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媽媽們瘋搶「全聯油雞肉」想買還要拚運氣！靠它在家DIY鹹水雞：真的好吃

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▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲全聯的油雞肉系列突然爆夯。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

到賣場總是可以挖到高CP值美食，曾推出各種抹茶、巧克力系列甜點的全聯，就是許多人尋寶的地方。除了甜點一戰成名之外，最近另外一項商品更成為話題，臉書公開社團《我愛全聯-好物老實説》就有網友熱論，只要用某種產品，就可以輕鬆做出鹹水雞，夯到現在去都不一定搶得到，得要碰碰運氣了。

全聯近期推出幾款即時雞肉產品，包括「油雞胸」、「油雞腿」、「油雞翅」，就有網友發現，吃起來的味道和鹹水雞頗相像，於是便動手試試，發現只要準備買回來的肉品、和鹹水雞攤會有的各種配料，真的就能還原外面鹹水雞攤的味道。

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▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲網友們用油雞肉做成超美味鹹水雞。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網友們在社團裡大方分享做法，首先將即時肉品、配料（如蔬菜、菇類、米血、豆干皆可）簡單川燙過，接著撈起來瀝乾水分、放涼（也有網友表示，可以泡冰水急速冷卻，讓食材有脆脆的口感）。

接著看個人喜好的入口大小調整食材，最後淋上即時肉品附的油蔥包，並看口味加入蔥花、蒜片、胡椒粉、酸菜、辣椒等佐料。如果要更像外面鹹水雞攤的口味，可以加上「鹽水」，再多撒一點白胡椒鹽。另外，價格部分，去骨油雞腿189元（約300g）、油雞翅66元（約270g、2入／盒）、油雞胸129元（約460g、2入／盒）。

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲全聯推出油雞系列。（圖／翻攝自全聯官網）

臉書社團《我愛全聯-好物老實説》則是有許多網友分享實做心得，「真的豪豪吃，以後吃不到怎麼辦哪」、「實在太夯，只能搶到油雞翅。沒關係！雞翅也很可以」、「真的簡單又美味，沒買到油雞胸用油雞腿也很對味」、「可以說是零失敗料理，全家大小都愛吃。」不過也有人認為，自己動手做了以後，發現味道和外面攤販還是有差，外加單價考量，直呼不會再回購。

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