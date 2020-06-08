暴富到巨虧！陸口罩狂潮急降溫...他捧千萬入場「半個月虧光光」

▲促使王剛和合夥人決心殺進口罩市場的主因，是有不少同行轉型後「聽說賺了幾百萬」。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

從天上掉到地下只要半個月，繼新冠肺炎疫情爆發後，大陸對口罩的需求暴增，不少人捧著資金進場，山東濟寧的王剛（化名）就是其中之一，他與合夥人投資300萬（人民幣，下同，約新台幣1255萬元）開設口罩工廠，10天內賺進30多萬元，他原以為可以很快回本，但市場卻在4月底趨於飽和，面臨巨額虧損。

「辛辛苦苦攢下來的積蓄，一下回到了解放前」，王剛2日向《澎湃新聞》述說自己殺進口罩市場的遭遇，他4月中旬投資生產口罩，10天內2筆訂單，3天生產完利潤超過30萬元，「我們每只賺5毛，一天一夜就賺了15萬，你想想那是什麼感覺，看到口罩機就像看到金山。」

然而形勢便急轉直下，4月底市場開始飽和，供大於求，再沒大訂單，口罩利潤也驟降，王剛和合夥人投資的300多萬元眼見要虧光光，他在五一勞動節時天天靠打遊戲麻醉自己，「真的不知道該怎麼辦了，就天天打遊戲麻醉自己，晚上一直打到累得受不住才睡。唯一出去的時候，就是買菸。」

據這些業內人士觀察估算，疫情初穩開始進場的口罩生產線投資者，90%都無法收回成本，「不上N95口罩機還好些，上了N95口罩機的，虧損百萬很正常。」

▲王剛企業的無菌生產室。（圖／澎湃新聞）

報導指出，業內有這樣的說法「先來的住豪宅，後來的上天臺」，最賺錢的還是那些原本就生產口罩，以及疫情早期殺進市場的。對於「口罩機就像印鈔機」、「有口罩重鎮造出許多千萬富翁」等傳言，業內人士多避諱不談，「中國人講究富不外露。另外，也擔心被罵發國難財。」其中一人強調，「你們只看到那些笑的，沒看到那些哭的。」

經過朋友開導，王剛在考慮轉行。目前，無紡布袋市場在恢復，他們決定以無紡布袋為重心，將口罩作為副業，「僅剩的希望在出口，誰也不知道以後的疫情形勢如何，邊做邊看吧。」

▲從暴富到血虧，只用了半個月。（圖／澎湃新聞）

天眼查專業版資料顯示，以工商登記為准，1月1日至5月31日，中國大陸口罩相關企業新增註冊70802家，與2019年同期相比，增長1255.84%。其中，4月35260家，5月開始下降，為10283家。此外，據央視報導，3、4月，中國驗放出口的口罩就達278億隻，約為去年全球口罩總產量的3倍。4月24日一天，就出口10.6億隻。

如今，大陸市場上原本達不到口罩生產標準的80%級（過濾效率）以下熔噴布，已從4、50萬元每噸，暴跌到每噸萬元，95%級熔噴布也從最高時6、70萬元降到25萬元，99%級熔噴布則從70多萬元降到30萬元。