陸新冠疫苗「最早今年秋天」可作應急使用　將向全球提供　

▲大陸新冠疫苗進入人體試驗。（圖／翻攝自新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠疫苗研發傳來好消息！中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山近日表示，新冠疫苗最早在今年秋天或年底可作為應急使用，大陸已有6種疫苗在臨床試驗中。另外，大陸科學技術部7日指出，如果中國的疫苗完成研發，將履行承諾，將其作為全球公共產品向全球提供。

▲中國工程院院士鍾南山。（圖／翻攝中新網）

綜合陸媒報導，鐘南山於6日做客百度健康醫典時提到，自然免疫要一個國家60-70%的人感染以後，大概會造成3000至4000萬人死亡，那代價太大了，所以解決辦法還是要靠大規模的疫苗接種，「新冠疫苗最早在今年秋天或年底可作為應急使用，中國大陸已有6種疫苗在臨床試驗中。」

另外，在7日的大陸國務院新聞發佈會上，科學技術部部長王志剛針對新冠疫苗問題回應稱，中國對疫苗的研發堅持安全性、有效性、可及性，如果中國的疫苗完成研發，會認真落實中方在第73屆世界衛生大會的承諾，將其作為全球公共產品向全球提供。

王志剛表示，疫苗仍然是戰勝新冠病毒的根本之策，各國也都把疫苗研發放在抗擊新冠肺炎的重要位置。但研發疫苗是一項嚴謹、複雜的科學活動，難度大、週期長，具有很大的不確定性，「更像是精心排練的舞蹈 ，而非即興表演。」王志剛強調，疫苗研發需要加強國際合作，中外科學家也正在疫苗研發上開展合作。