解封首日！雙鐵可有條件不戴口罩　基層怨「半開放政策」搞死第一線

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，自今（7日）起大眾運輸口罩令鬆綁，大眾運輸或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。不過，實施第一天，就有台鐵基層抱怨一早就遇到不配合進站戴口罩的旅客，批評「什麼半開放，要就全部還是戴，不然就全部不要戴，搞死第一線hen有成就感？」

▲大眾運輸6/7起再鬆綁。（圖／記者李毓康攝）

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交通部日前宣布6月7日後鬆綁措施，主要以「若不能維持社交距離，則需戴口罩」為原則，採「若能維持社交距離則不用載口罩」進行各項鬆綁措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也同意雙鐵連續假日賣自由座與站位，但是站位不要太擠。

大眾運輸部分，大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。不過，今天實施第一天，台鐵基層員工就在「靠北台鐵」FB臉書社團抱怨，一大早就遇到進站不戴口罩的「奧客」，並反問站務人員「今天不是不用戴口罩嗎？」，即便解釋後，也稱「我明天拿規定給你看」。

台鐵基層員工批評，「什麼半開放！要就全部還是戴，不然就全部不要戴。搞死第一線hen有成就感？要不要拿尺去量社交距離？」

台鐵產業工會對此指出，公告下來的時候，大家就有心理準備，一定會有這樣的情形發生，也預估會有很多乘客適應不良的狀況，會去了解基層面臨到的狀況並協助反應。

▲搭乘大眾運輸，在維持社交距離情況下，可不戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

台鐵台北車站站長涂維庭表示，今天到目前沒有發生旅客不配合的特殊狀況，如果真的有旅客誤解，也會先勸導進佔還是要戴口罩、量體溫，如果旅客身上沒有口罩，也會請他就近到附近商店購買，希望旅客多加配合。

至於今天台鐵恢復販售站票，根據運務處統計，截至上午11時，新自強號站票只有408、288次各賣2張，136、282、283次各賣1張。

另外，台鐵在疫情前平均一天熱賣28000個便當，4月受疫情衝擊，最低一天賣11000個便當。6/1起平均一天賣15000個便當，6/7起恢復全面銷售，今天準備了18000個便當。

旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩（或採用適當阻隔設施）時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

▲高鐵列車今起恢復車上販售商品。（圖／記者賴文萱攝）

另外，恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，惟採總量管制每列車以 120 人為限；高鐵連續假期也可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

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