進派出所「拒戴口罩」　高雄20歲狂男嗆警X掰：制服脫下來單挑！

▲男子前往高雄市苓雅警分局民權路派出所接受調查，拒戴口罩還怒罵員警三字經。（圖／翻攝Google Map）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名20歲蔡姓男子赴派出所接受調查，未戴口罩被攔下，員警以正值防疫期間要求配戴，他卻突然暴怒，直接對員警開嗆「制服脫下來單挑」、「你娘X掰」辱罵多句難聽字眼，當場被依妨害公務送辦。日前高雄地院審理結果出爐，蔡男遭處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。

整起事件發生於今年4月16日晚間7時許，蔡男因與家人發生糾紛，而前往苓雅分局民權路派出所接受調查，孰料，他卻未遵守防疫規定，拒戴口罩被員警攔在門口，被要求「必須戴上口罩才能進入」，聽完他隨即爆氣，對該名員警開嗆「制服脫下來單挑」、「你娘X掰，不要以為你們很囂張」、「X你娘」，當場遭逮。

事後，蔡男坦承犯行，而法官認為，正值防疫期間，蔡男卻不聽勸阻想進入派出所，行為已對公眾健康安全產生危害，員警口頭要求配戴口罩再進入派出所，完全符合法律規定及比例原則，另外蔡男縱使有任何不滿，都應理性解決問題，而非爆粗口，審酌後高雄地院最終依侮辱公務員罪，判處蔡男拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。



質地清爽



【更多新聞】

退出國民黨關鍵原因曝！台東縣議員陳宏宗痛批：罷韓期間大家太自私

快訊／罷韓後第一位！台東縣議員陳宏宗：即日起退出國民黨…聲明全文曝光



韓國瑜下台一鞠躬！ 韓粉淚崩激喊：市長加油 、我們永遠支持你

