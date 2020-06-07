　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抗疫「中國行動」白皮書發佈！　記錄戰役5階段「習近平親自指揮」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（7）早發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。內容指出，中共中央總書記習近平高度重視並親自指揮部署，中國經歷了戰役五階段，在防控和救治兩個戰場，採取最全面最嚴格最徹底的防控措施。

據官方介紹，《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書記錄了中國抗擊疫情的艱辛歷程，分享疫情防控和醫療救治的有效做法，介紹中國人民歷經疫情磨難的感受和體會，傳遞團結合作、戰勝疫情的信心和力量。

白皮書指出，中共中央總書記習近平高度重視疫情防控工作，全面加強集中統一領導，強調把人民生命安全和身體健康放在第一位，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

在防控和救治兩個戰場協同作戰方面，白皮書顯示，中國採取最全面最嚴格最徹底的防控措施，前所未有地採取大規模隔離措施，前所未有地調集全國資源開展大規模醫療救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，實現應收盡收、應治盡治、應檢盡檢、應隔盡隔。

▲▼《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／翻攝自央視）

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書發佈 。（圖／翻攝自央視）

白皮書提到，自新冠肺炎疫情爆發以來，中國抗擊疫情的艱辛歷程有五個階段。第一階段是迅即應對突發疫情（2019年12月27日至2020年1月19日）湖北省武漢市監測發現不明原因肺炎病例，中國第一時間報告疫情，迅速採取行動，開展病因學和流行學調查；第二階段是初步遏制疫情蔓延勢頭（1月20日至2月20日），果斷關閉離漢離鄂通道，武漢保衛戰、湖北保衛戰全面打響。

內容顯示，第三階段則為本土新增病例數逐步下降至個位數（2月21日至3月17日）中共中央作出統籌疫情防控和經濟社會發展、有序復工復產重大決策；第四階段是取得武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性成果（3月18日至4月28日），以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷，離漢離鄂通道管控措施解除，武漢市在院新冠肺炎患者清零。

第五階段是全國疫情防控進入常態化（4月29日以來），境內疫情總體呈零星散發狀態，局部地區出現散發病例引起的聚集性疫情，境外輸入病例基本得到控制。

白皮書指出，中國抗疫鬥爭充分彰顯了中國治理能力和綜合國力，疫情發生後，全國上下緊急行動，全力支援湖北省和武漢市抗擊疫情，軍地共調集346支國家醫療隊、4.26萬名醫務人員和960多名公共衛生人員馳援湖北。

▲▼《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）

大陸國務院新聞辦公室7日發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，並於當日上午10時舉行新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟，科學技術部部長王志剛，國家衛生健康委主任馬曉偉，外交部副部長馬朝旭，中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰出席，介紹白皮書有關情況並答記者問。

ET快訊
台科大學生問「單身24年交不到女友怎辦？」　唐鳳妙回全場大笑
韓國瑜短短一年半「高峰跌落谷底」　韓冰形容：爸爸像魚缸裡的魚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抗疫「中國行動」白皮書發佈！　記錄戰役5階段「習近平親自指揮」

2019年共4268名青少年被捕　鄧炳強：香港犯罪年輕化源於修例風波

18歲少女「嗜奶茶如命」每天2杯喝到暈厥！　急送ICU搶救5天後才清醒

胡錫進：罷韓是「大格局下的小打小鬧」　台灣鐵定跑不了

韓國瑜被罷免「1.9億次刷屏」登微博熱門第2　萬人熱議：台灣政治亂七八糟的

陸媒報民進黨追殺韓國瑜　微博網友「建議不要惠台」：全面統一更近了

「韓國瑜被罷免」攻佔大陸熱搜榜　閱讀量破8600萬...網友：體會到民主

廣東狠男「繩綁小狗」騎快車拖行百米　四肢鮮血淋漓

上海第三座機場規劃簽約　南通與浦東、虹橋共建體系

北京出手整頓「地攤經濟」　李克強曾稱讚是人間的煙火

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

抗疫「中國行動」白皮書發佈！　記錄戰役5階段「習近平親自指揮」

2019年共4268名青少年被捕　鄧炳強：香港犯罪年輕化源於修例風波

18歲少女「嗜奶茶如命」每天2杯喝到暈厥！　急送ICU搶救5天後才清醒

胡錫進：罷韓是「大格局下的小打小鬧」　台灣鐵定跑不了

韓國瑜被罷免「1.9億次刷屏」登微博熱門第2　萬人熱議：台灣政治亂七八糟的

陸媒報民進黨追殺韓國瑜　微博網友「建議不要惠台」：全面統一更近了

「韓國瑜被罷免」攻佔大陸熱搜榜　閱讀量破8600萬...網友：體會到民主

廣東狠男「繩綁小狗」騎快車拖行百米　四肢鮮血淋漓

上海第三座機場規劃簽約　南通與浦東、虹橋共建體系

北京出手整頓「地攤經濟」　李克強曾稱讚是人間的煙火

嘉義市政府開辦電競巡迴講座　搶搭科技產業鍊

主播點臉書「假身分認證」訊息...11年粉專遭駭　權限被踢出求救

基特回憶2000年「地鐵大戰」　曾說輸了要搬離紐約

民眾黨佈局高雄補選？　柯文哲回應了

誰是最大戶？7月1日欠稅大戶名單「全都露」　為期半年

批綠議員消費許崑源　他點名公民團體：還要縱容冷血政客嗎？出來care一下

建商規定踩很硬！預售屋卻「不接受客變」　網曝原因：每一步都是成本

非裔男之死點燃怒火！大師「一張圖」分析美國種族困境：白人應負全責

自費7800元檢測肺炎抗體　正妹YouTuber看到結果哽咽哭了：好想回台灣！

佛洛伊德弟弟10日國會作證！　聚焦警方暴力執法

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

韓國瑜被罷免　陸網友：亂七八糟！

陸媒為韓國瑜抱屈　微博網友：不要惠台了

一通電話「激情出軌」真相揭開！

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

18歲少女「嗜奶茶如命」喝到暈厥！

胡錫進：罷韓是大格局下的小打小鬧

「韓國瑜被罷免」攻佔大陸熱搜榜

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

19歲「小鮮肉老闆」太帥　粉絲「1周買6天」！

狠父活活掐死2幼女「藏屍山崖」

羊水破了！他要孕妻繼續爬山下秒直接產子

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

北京出手整頓「地攤經濟」

更多熱門

相關新聞

陳時中參觀101「小朋友暖送卡片」　難忘「疫情點燈」：加0看了很療癒

陳時中參觀101「小朋友暖送卡片」　難忘「疫情點燈」：加0看了很療癒

今（7）日是國內大解封日！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一早特別到101觀景台參觀，親身示範防疫新生活。談到101，陳時中在受訪時特別提到，自己家裡看得到101，每次看到101大樓外亮著「加0」、「讚」或是一些鼓勵防疫人員的話，都覺得很療癒。

全球近40萬死！印度疫情狂飆　哈薩克高官染疫

全球近40萬死！印度疫情狂飆　哈薩克高官染疫

復賽在青島　林韋翰享半個主場優勢

復賽在青島　林韋翰享半個主場優勢

青島全本土　林韋翰：打得更團隊

青島全本土　林韋翰：打得更團隊

CBA封館終結 林韋翰盼比賽快到來

CBA封館終結 林韋翰盼比賽快到來

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19大陸戰疫抗擊新冠肺炎疫情的中國行動白皮書

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面