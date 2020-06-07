抗疫「中國行動」白皮書發佈！　記錄戰役5階段「習近平親自指揮」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（7）早發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。內容指出，中共中央總書記習近平高度重視並親自指揮部署，中國經歷了戰役五階段，在防控和救治兩個戰場，採取最全面最嚴格最徹底的防控措施。

據官方介紹，《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書記錄了中國抗擊疫情的艱辛歷程，分享疫情防控和醫療救治的有效做法，介紹中國人民歷經疫情磨難的感受和體會，傳遞團結合作、戰勝疫情的信心和力量。

白皮書指出，中共中央總書記習近平高度重視疫情防控工作，全面加強集中統一領導，強調把人民生命安全和身體健康放在第一位，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

在防控和救治兩個戰場協同作戰方面，白皮書顯示，中國採取最全面最嚴格最徹底的防控措施，前所未有地採取大規模隔離措施，前所未有地調集全國資源開展大規模醫療救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，實現應收盡收、應治盡治、應檢盡檢、應隔盡隔。

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書發佈 。（圖／翻攝自央視）

白皮書提到，自新冠肺炎疫情爆發以來，中國抗擊疫情的艱辛歷程有五個階段。第一階段是迅即應對突發疫情（2019年12月27日至2020年1月19日）湖北省武漢市監測發現不明原因肺炎病例，中國第一時間報告疫情，迅速採取行動，開展病因學和流行學調查；第二階段是初步遏制疫情蔓延勢頭（1月20日至2月20日），果斷關閉離漢離鄂通道，武漢保衛戰、湖北保衛戰全面打響。

內容顯示，第三階段則為本土新增病例數逐步下降至個位數（2月21日至3月17日）中共中央作出統籌疫情防控和經濟社會發展、有序復工復產重大決策；第四階段是取得武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性成果（3月18日至4月28日），以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷，離漢離鄂通道管控措施解除，武漢市在院新冠肺炎患者清零。

第五階段是全國疫情防控進入常態化（4月29日以來），境內疫情總體呈零星散發狀態，局部地區出現散發病例引起的聚集性疫情，境外輸入病例基本得到控制。

白皮書指出，中國抗疫鬥爭充分彰顯了中國治理能力和綜合國力，疫情發生後，全國上下緊急行動，全力支援湖北省和武漢市抗擊疫情，軍地共調集346支國家醫療隊、4.26萬名醫務人員和960多名公共衛生人員馳援湖北。

▲《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書 。（圖／國新網）

大陸國務院新聞辦公室7日發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，並於當日上午10時舉行新聞發佈會，中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟，科學技術部部長王志剛，國家衛生健康委主任馬曉偉，外交部副部長馬朝旭，中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰出席，介紹白皮書有關情況並答記者問。