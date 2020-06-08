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影／水獺媽媽來了！　蘇巧慧玩動物園看「金萌」

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記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心7日宣告防疫大解禁，民進黨立委蘇巧慧在新一集的《巧之Way》中，則安排一趟動物園之旅，原因是她的友好粉專「水獺媽媽與她的小夥伴」，前些日子參加台北市立動物園的水獺寶寶命名比賽，以「金萌」之名獲得網路票選第一，所以她一定要親眼看看水獺寶寶。

蘇巧慧因在日前被網友捕捉到新聞畫面神似水獺，因而在網路上被比喻為「水獺媽媽」，所以當她一得知金門水獺被送來動物園照養時，就馬上安排要和水獺相見歡。

市立動物園台灣動物區區長羅諠憶說，目前台灣棲息水獺的地方－金門，已經漸漸不利於水獺的生長。因此，這次在金門被發現的水獺寶寶－金萌，一救起就被送到市立動物園來照護，經過一段時間後，現在已經可以在展區出現遊玩並與大家見面。

在這一趟小旅行中，蘇巧慧不僅參觀了水獺區，也探訪了其他台灣動物區的動物們，透過羅諠憶的解說，讓蘇巧慧分別了解到梅花鹿、台灣野豬、台灣黑熊、台灣獼猴等，這些台灣特有種目前的生活狀況與習性，也了解到，由於人類生活環境不斷地擴張，逐漸擠壓到這些野生動物的生存環境，如何在人類與動物間取得共生的平衡，這的確是人們要認真思考之處。

蘇巧慧說，現在防疫措施解禁在即，加上近來天氣越來越好，非常鼓勵大家可以多到戶外走走，尤其像動物園兼具寓教於樂，又可讓小朋友開心放電，她真心推薦爸爸媽媽們這個假日出遊的絕佳選擇。

▼民進黨立委蘇巧慧遊動物園。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧遊動物園。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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