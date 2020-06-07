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台東賊偷土地公「整個功德箱搬走」監視影像現形被逮

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▲▼竊嫌用工具破壞功德箱焊接處，將整個箱子直接搬走，取箱內現金花用。（圖／台東縣警察局提供，下同）

竊嫌用工具破壞功德箱焊接處，將整個箱子直接搬走，花用箱內現金。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近期或因肺炎疫情影響民生經濟，一向民風純樸的台東縣近期也發生廟宇竊案。台東成功分局東河分駐所日前接獲轄內某土地公廟廟祝報案， 表示廟內存放信徒香油錢的功德箱與箱內約2萬元現金一夕間不翼而飛。 廟祝向警方報案氣憤表示，沒想到連神明的錢都敢偷，希望警察能緝凶，讓嫌犯接受法律制裁。

▲▼竊嫌用工具破壞功德箱焊接處，將整個箱子直接搬走，取箱內現金花用。（圖／台東縣警察局提供，下同）

成功分局受理後由偵查隊與東河分駐所組成專案小組，經調閱鄰近案發地沿路監視器，發現一名載運遭竊功德箱的機車騎士影像。經調查分析比對後鎖定一位王姓治安顧慮人口，並向台東地方法院聲請搜索票執行搜索。不過，王姓嫌犯到案後，主動坦承犯行。

▲▼竊嫌用工具破壞功德箱焊接處，將整個箱子直接搬走，取箱內現金花用。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲竊嫌表示，到案前已將所竊現金花光光。

警方表示，王嫌為盜取香油錢，竟利用工具破壞功德箱焊接處，將整個箱子直接運走，取得功德箱內2萬元現金後便將功德箱棄置一處偏僻菜園，到案前已將所竊現金花光光。全案依竊盜罪嫌移送至東地檢署偵辦。

成功分局長蘇偉荃表示，肺炎疫情對地方經濟及觀光活動造成衝擊，可能增加竊盜等民生案件發生。警察並不會因為防疫就鬆懈維護治安與打擊犯罪的決心，將持續對金融機構、高經濟農作地區加強巡邏，並結合民間義警民防與巡守隊力量，防制竊盜案件發生。

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