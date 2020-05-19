郵差按電鈴「她秒從3F衝1F」卻沒人！監視器一看傻住...網秒懂吵翻了

▲郵差先生按完就直接離開了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「郵差先生可以不要這麼狠嗎？」一名女網友日前發文抱怨，只要郵差按電鈴，她就會急奔到樓下取貨，不過每次都見不到人影，日前她調閱監視器，發現對方按完就走，氣得致電申訴，而這個情況也引起廣大共鳴。

女網友在爆怨公社怒道，「你按電鈴到騎走只有15秒的時間，讓我從三樓衝下來到一樓開門，然後你又不見人影，如果不想等就不要按電鈴，直接貼紅色單子我去領，若要按電鈴就等我一下。」

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從畫面中可見，郵差先生的確按完電鈴，下一秒轉身離開，難怪她速度再快，還險些扭到腳，仍無法見到人，事後原po也打到郵局申訴，結果換來超官腔的回應，讓她不禁直呼，「有打跟沒打一樣！」

▲不過，許多人也能理解，畢竟他們的工作量相當繁重。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多人看完心有戚戚焉，表示「我之前懷孕從四樓衝到一樓，郵差還說我太慢，然後給我一張單子跟我說他已經開單了，沒辦法」、「現在郵差都這樣啊，跑百米也趕不上他們啦」、「我是直接等紅單」、「這樓不能沉」、「我老家那邊是只有喊門牌號+掛號～ 就咻不見了」、「還以為只有我有這困擾欸，後來我變成乾脆不跑不領了，等貼單自己去郵局領」。

不過，也有不少網友幫緩頰，「我一聽到電鈴就會先開窗喊馬上來，然後我家這邊郵差都很好願意等我」、「郵差很辛苦，之前聽當過郵差的朋友說，他都6點多到郵局分類今天要送的信，8點開始送，當天的信一定要當天送完，有時送不完假日也要送，重點沒有加班費」、「我家這邊的郵差就很累，他知道按電鈴效果有限，每天都拉高嗓門大聲又溫柔的喊，25號掛號喔喔喔～22號掛號喔喔喔～」。

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