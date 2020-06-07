蘇大媽要回台南了！北上苗栗拱天宮引戰惹毛檢察官　處分「限制住居」



▲蘇大媽7日被苗栗地檢署檢察官裁定限制住居。（資料照／記者洪正達翻攝）



記者陳凱力／苗栗報導

台南爭議紅人「蘇大媽」4日晚間抵達苗栗拱天宮後開始發揮戰鬥力，先與香客大樓住戶起口角，隔日再挑釁附近商家、志工及香客，當日深夜又疑似在廟前與人發生爭執受傷叫救護車，「蘇大媽」的行徑也讓拱天宮非常頭痛，6日在宮前、粉絲頁正式公告「禁止蘇女進入本宮各處所」，而與民眾發生爭執的「蘇大媽」7日則被苗栗地檢署檢察官處分制住居。

▲蘇大媽4日晚間前往苗栗大鬧拱天宮。（圖／翻攝拱天宮臉書）

在臉書擁有3000多名黑粉的台南檢舉達人「蘇大媽」， 4日晚間入住拱天宮的香客大樓，5日先是逼近正在拜拜的信眾主動挑釁，雙方起口角衝突後疑似被打受傷，在拱天宮前廣場鬧到深夜12點。

拱天宮對「蘇大媽」感到很傷腦筋，短短1日左右就宣告將她列為不受歡迎人物，直接在廟前張貼公告「禁止該蘇姓女子進入本宮各處」，也不讓她入住香客大樓。為了防止「蘇大媽」再現，宮方與警方都加強巡邏，苗栗地檢署檢察官也對她處分限制住居。

由於「蘇大媽」戶籍地在台南市，因此依檢察官的強制處分，她必須回到台南，至於會不會又到處引戰？還待觀察。

▲▼拱天宮對「蘇大媽」誇張行徑感到很傷腦筋，認為連公權力都沒輒，何況是一般百姓。（圖／拱天宮提供）

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