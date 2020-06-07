不想碰馬桶「鋪N層坐墊紙」！自私女留「超噁尿墊」　千人怒：行為比馬桶髒

▲公廁的環境是要靠大家共同維護的。（示意圖／記者孫于珊攝）

記者張嘉晏／綜合報導

大家在外上公廁，為了避免直接接觸馬桶，會選擇鋪上衛生紙和坐墊紙隔絕。一名女網友抱怨，有自私女在百貨公司上廁所，不僅一個人就用了超多張坐墊紙，且用完還不丟，留下「超噁尿墊」在馬桶上，苦了清潔人員。網友們見狀後，也形容該女行徑根本「比馬桶還髒」。

「到底有多怕在外面上廁所？」一名網友6日在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，表示她人在台中某百貨公司時突然想要上廁所，然而走進洗手間、一推開門後卻傻眼了。

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只見廁間的馬桶上被鋪上超厚的「馬桶坐墊紙」，疑似是前一個使用者不想讓皮膚直接接觸到公共馬桶，才這樣包了超多層。然而，坐墊紙上卻明顯可以看到大片泛黃的痕跡，疑似是吸附了不少尿液，用完也沒被好好丟進垃圾桶，反而讓環境更髒亂，影響到後面的使用者。

▲馬桶上鋪了厚厚一層坐墊紙 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，她當下看到真的覺得太浪費了，才會順手拍起來，還好當時還有別間廁所可以上，「辛苦清潔人員了。」

誇張照片曝光，網友們怒轟浪費又不衛生，「自私鬼」、「覺得別人髒，結果自己才是最髒的人」、「已經坐著還能尿成這樣」、「怕成這樣，乾脆包尿布算了」、「行為比馬桶還髒」、「用沒關係，至少要收掉吧」、「她的尿道是瀑布？用這麼多來墊」。

其他人則建議，若真的怕髒可以選擇半蹲，就不會接觸到馬桶。但有人對此反駁，認為半蹲萬一對不準很容易就弄髒地板，辛苦的還是清潔人員，「自備酒精就沒這個問題了」、「我都自己帶酒精」。

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