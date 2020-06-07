全家吃熱炒！媽「想吃啥自己點」　上完菜她超陌生...曝黑箱真相：很不爽

▲熱炒店示意圖。（圖／記者吳奕靖攝）

記者張嘉晏／綜合報導

原來是黑箱作業！一名女網友抱怨媽媽，明明點菜時說好「想吃什麼就點什麼」，怎料菜上齊後卻都不是當初劃在菜單上的菜，隨著真相浮出水面，她和哥哥姊姊都超無言。網友們看完則表示「很多長輩都這樣」、「以後要自己交菜單」。

「我又來靠北我媽了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享往事，原來她先前和哥哥、姊姊、媽媽一起去熱炒店吃飯，媽媽當下表示自己吃什麼都行，要他們想吃什麼自己點。

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原PO說，他們點完菜後，是媽媽負責把菜單交給店家的，怎料餐點全部上完之後，眼前的景象讓他們一頭霧水。她表示，不只自己點的魚，就連姊姊點的蛋、哥哥的豬肉全部都沒有出現在桌上，仔細一問才知道，原來是媽媽在送單途中擅自換掉的。

更無言的是，大夥吃飽後，桌上還剩一堆哥哥姊姊不愛吃的豬肝，引來媽媽哀號「你們都不幫忙吃，現在怎麼辦？」對此原PO無奈嘆道，「那個說都可以的人，最後把大家點的菜『全部』換成自己想吃的，然後嫌棄我們不幫忙吃，每次想起來就覺得不爽......。」

▲ 原PO怨念滿滿的原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

抱怨文貼上網，網友們表示，「很多長輩都這樣」、「超不爽！以後不會想一起吃飯欸」、「阿母假民主，點菜點好玩的」、「讓你們有參與到過程這樣」、「小時候拿到紅包的經驗，讓我相信媽媽的話不能盡信」、「傻眼，以後要自己交菜單」。

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