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快訊／新北汐止新山夢湖山區11登山客慘遭雷擊！消防局奔赴救人3傷1送醫

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▲汐止區新山夢湖山區7日中午驚傳登山客遭雷擊，警消動員數十人搶救傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區新山夢湖山區7日中午驚傳登山客遭雷擊，警消動員數十人搶救傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

7日下午1點左右，新北市汐止區新山夢湖山頂驚傳有登山民眾遭雷擊！新北市消防局表示，當時接獲民眾報案有一群約11人的登山隊前往該處登山，卻遭遇午後暴雨，報案民眾指稱：「我們都被雷打到！大概有10多個人！」新北市消防局獲報後出動大批警消、救護員到場處理，所幸遭雷擊2男1女總共3名登山客，傷勢不重意識清楚，僅洪姓登山客（58歲）傷勢較為嚴重需警消攙扶下山，另外有2男女在救人時遭電流穿過身體雙手麻痹，所幸這場雷擊意外並未造成嚴重傷害。

▲汐止區新山夢湖山區7日中午驚傳登山客遭雷擊，警消動員數十人搶救傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區新山夢湖山區7日中午驚傳登山客遭雷擊，警消動員數十人搶救傷者。（圖／記者張君豪翻攝）

新北消防局表示，由於目前山區仍有間歇性大雨，加上從新山夢湖停車場出發前往雷擊事發現場約需一個多小時，目前正加派人力搶救中。稍早消防局已把遭雷擊的洪姓男子（58歲）登山客緊急送往內湖三總搶救，所幸傷者意識清楚，生命徵象穩定並無大礙。

新北消防局汐止分隊表示：新山夢湖山頂今天中午有11名男女前往踏遊，其中洪男遭雷擊無法行走，現場還有1男1女前往救援時觸電手臂稍微麻，3人意識均清醒；新北消防局出動三分隊共18名警義消前往救援，15時40分救災人員將所有登山客平安護送下山。

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