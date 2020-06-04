新北公托虐嬰案共開罰51萬　社會局公布3托育員姓名防「回鍋」

記者羅婉庭／新北報導



新北市樹林文林公共托育中心發生不當對待幼兒事件，新北市政府社會局在深入調查後，火速將涉案的3名托育人員解聘，並依兒權法開罰受委辦單位24萬元，3日晚間並依規定將3名涉案保育人員陳怡如、康淑琄、林佩璇除依情節輕重，分別裁處12萬、9萬、6萬外，並公告於衛福部和社會局官網，防止其轉調其他單位。

文林共托嬰中心被檢舉管教不當，包括孩童被老師用手臂夾住脖子，孩童雙腳懸空2秒後才放下，還以孩童被拖行、摔地及用力掐臉等行為，監視器畫面卻遭刪除，試圖銷毀證據，此舉更是引發撻伐。

對於事後裁罰，社會局副局長許秀能表示，3名涉及不當對待幼兒的托育人員，其中陳怡如裁處12萬元罰鍰，5年內不得擔任居家式托育服務提供者，或兒童及少年福利機構之負責人或工作人員；康淑琄則裁處9萬元罰緩及4年內不得從事托育相關工作；林佩璇則裁處6萬元罰緩及3年內不得從事托育相關工作。另外，中心主任和護理師也各裁罰6萬元。

許秀能表示，經與家長協商，家長如對監視器內容有任何疑慮，社會局邀請家長一周內到局裡觀看，至於家長質疑有部分時段疑遭業者格式化問題，社會局已將整顆硬碟交由警方，請警方協助還原。

社會局長張錦麗重申，發生此一不當對待事件，令人非常痛心，社會局在獲報後，在第一時間立即介入調查，依兒少權法相關規定進行裁罰並公告；不過，她深信絕大多數的托育人員均懷抱理想，用最大的愛心和耐心在照顧每位家長託付的寶貝。社會局除加強各中心教育訓練和宣導外，也會隨時不定期派員稽查，以維護家長和送托幼兒的權益。

▲新北托嬰中心托育員粗暴管教，甚至將孩童脖子以手臂夾住，懸空數秒。（圖／議員張維倩提供）

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