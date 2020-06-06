新北17區長大洗牌　完整名單一次看

▲ 新北市長侯友宜。（資／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府為應業務需要及人員職務歷練，經市長侯友宜召集人事評審小組以公正、公平方式評審後，於6日發布含板橋區公所等共計17個區公所之區長調整，人事命令於10日生效；其中板橋區公所區長林耀長調任捷運工程局副局長，土城區公所區長楊志宏調任民政局副局長，其餘部分區長借重其在區公所的歷練調整回市府及各局處任職。

新北市政府發言人蔣志薇表示，市長侯友宜原本在農曆年後就要進行相關人事調整，但受到新冠肺炎疫情的影響而延後，如今疫情進入下一個階段，7日即將大解封，侯友宜期許新任的副局長和區長秉持行動治理、第一線服務的精神，持續拚防疫也拚市政。

人事調動名單如下：



民政局副局長范姜坤火 調任板橋區公所區長

樹林區公所區長陳奇正 調任三重區公所區長

民政局主任秘書陳怡君 調任永和區公所區長

金山區公所區長陳國欽 調任土城區公所區長

五股區公所區長莊茂坤 調任蘆洲區公所區長

瑞芳區公所區長王坤南 調任樹林區公所區長

鶯歌區公所區長周晉平 調任三峽區公所區長

民政局專門委員藍品畯 調任林口區公所區長

石碇區公所區長洪崇璉 調任五股區公所區長

貢寮區公所區長施玉祥 調任瑞芳區公所區長

坪林區公所區長施明慧 調任鶯歌區公所區長

中和區公所副區長周慶珍 調任坪林區公所區長

蘆洲區公所主任秘書曾繁盛 調任平溪區公所區長

秘書處秘書黃美華 調任深坑區公所區長

勞工局科長廖武輝 調任金山區公所區長

捷運工程局科長李浩榕 調任石碇區公所區長

環境保護局技正鍾耀磊 調任貢寮區公所區長

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