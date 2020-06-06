台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車　黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及獎座

▲台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局於6日下午4時46分，在國立北門高級中學之中正堂舉行佳里獅子會捐贈消防局ICS專用救災指揮車1輛儀式暨佳里及南鳳獅子會新舊任會長交接聯合授證， ICS專用救災指揮車1輛，由佳里獅子會現任會長王國賢先生代表捐贈，並由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及獎座，以感謝善行義舉。

佳里獅子會成立於1982年6月4日，會員人數共35人，佳里獅子會平時愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力外，得知消防局第三大隊位處於佳里區六順路，服務範圍涵括佳里區、西港區、七股區、學甲區、北門區、將軍區及支援他區各項消防救災指揮勤務等，因幅員遼闊缺乏ICS專用救災指揮車執行指揮勤務使用，便慷慨捐贈ICS專用救災指揮車1輛及救災用空拍機1台，合計價值新台幣約215萬元，其車配備有LED爆閃警示燈、100瓦警報器、無線電、行車紀錄器及6槽無線電充電槽等裝備，配置於消防局第三大隊，可進行各種災害指揮搶救、災情查勘回報、狹小巷道搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災指揮車輛，更強化災害指揮搶救之效能，更是社會標竿、義行典範。

市長黃偉哲表示，佳里獅子會平時就致力社會公益與藝文活動、襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，與大北門區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望藉今日之善行能拋磚引玉，喚起社會團體和人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈