　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車　黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及獎座

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌及獎座表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於6日下午4時46分，在國立北門高級中學之中正堂舉行佳里獅子會捐贈消防局ICS專用救災指揮車1輛儀式暨佳里及南鳳獅子會新舊任會長交接聯合授證， ICS專用救災指揮車1輛，由佳里獅子會現任會長王國賢先生代表捐贈，並由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及獎座，以感謝善行義舉。

▲台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌及獎座表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌及獎座表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里獅子會成立於1982年6月4日，會員人數共35人，佳里獅子會平時愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力外，得知消防局第三大隊位處於佳里區六順路，服務範圍涵括佳里區、西港區、七股區、學甲區、北門區、將軍區及支援他區各項消防救災指揮勤務等，因幅員遼闊缺乏ICS專用救災指揮車執行指揮勤務使用，便慷慨捐贈ICS專用救災指揮車1輛及救災用空拍機1台，合計價值新台幣約215萬元，其車配備有LED爆閃警示燈、100瓦警報器、無線電、行車紀錄器及6槽無線電充電槽等裝備，配置於消防局第三大隊，可進行各種災害指揮搶救、災情查勘回報、狹小巷道搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災指揮車輛，更強化災害指揮搶救之效能，更是社會標竿、義行典範。

 ▲台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌及獎座表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，佳里獅子會平時就致力社會公益與藝文活動、襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，與大北門區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望藉今日之善行能拋磚引玉，喚起社會團體和人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

ET快訊
韓國瑜「1句話」嚇出93萬罷免同意票...下台一鞠躬　
韓國瑜指控「罷韓國家隊」抹黑造謠　行政院怒回應
快訊／罷韓成功「台民主往前走了一步」　蔡英文：人民賦予權力也
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車　黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及獎座

花蓮佛光山月光寺重建「七寶奠基」　300信徒參與盛會見證

2020水利節向水利人致敬影帶　「石門水庫監測廊道」再度曝光

有人想娶富家女有人喜愛小資女　中壢美滿中心：交友聯誼要務實

阿里山高山春季優良茶競賽　合作社理事主席蔡惠櫻6萬捐公益

行銷桃園好茶　隨緣茶空間「仙草茶餅」沖泡容易富膠質

南投原鄉弱勢家庭失支柱　5小孩待援！警結合慈善團體關懷

南投縣府、社福團體送「愛心粽」　關懷弱勢+促進社會參與

11職類魯班師奪110萬元獎金　盧秀燕：拚經濟就要學一技之長

防疫新生活時期　台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合搶商機

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

台南市佳里獅子會捐贈專用救災指揮車　黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及獎座

花蓮佛光山月光寺重建「七寶奠基」　300信徒參與盛會見證

2020水利節向水利人致敬影帶　「石門水庫監測廊道」再度曝光

有人想娶富家女有人喜愛小資女　中壢美滿中心：交友聯誼要務實

阿里山高山春季優良茶競賽　合作社理事主席蔡惠櫻6萬捐公益

行銷桃園好茶　隨緣茶空間「仙草茶餅」沖泡容易富膠質

南投原鄉弱勢家庭失支柱　5小孩待援！警結合慈善團體關懷

南投縣府、社福團體送「愛心粽」　關懷弱勢+促進社會參與

11職類魯班師奪110萬元獎金　盧秀燕：拚經濟就要學一技之長

防疫新生活時期　台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合搶商機

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

2020罷韓》黃大米／你敢劈腿總統大位　市民就跟你離婚

中職／「愛福力打線」3戰攻37分　萊福力好幸福！先發3連勝

被政治正確壓到喘不過氣！　小玉嘆「台灣真的沒有民主」：誰拳頭大誰大聲

小8飛紐約SPA私密處除毛　「初體驗」痛到不行：以為生小孩

幫孩子蓋遊戲屋「雜物堆一旁小巷」　媽隔離結束「突收15萬罰單」傻了

徐佳瑩首度「開唱台下完全沒觀眾」！　唱一半突喊：我頭麻了

國民黨不建議！韓陣營：配合黨中央　提罷免無效訴訟機率低

戴資穎10個小提問「首座超級賽冠軍對手？」　球迷：全對太難了

TWICE九人完全體回歸！Mina戰勝恐慌症歸隊　子瑜吐心聲：感謝姐姐的勇氣

高雄情侶房內「肉搏」直播！　激戰液體亂潑...竟是為了韓國瑜

地方熱門新聞

罷韓懶人包！一張圖看「2結果發展」

陳時中現身文化路夜市拚觀光

腦麻患者從台北南下彰化排隊買口罩　工廠董事長：永久贊助！

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

民眾愜意在海邊散步…驚見200公斤未爆彈！

救護車送病患就醫　到院前突車禍

海中黑金數量暴增

美的適連鎖藥局歇業　員工地院遞狀提告

蔡育輝：民進黨利用國家資源來罷韓

應曉薇牽DIOR請命設立「市立寵物長照安寧中心」

警方取締改裝車不手軟 2小時攔查30多輛

山中的藍色果實！「阿凡達咖啡」是竹雞最愛

泰山企業董座　西螺福興宮向媽祖還願　

大內酪梨嚴重落果陳亭妃會勘

更多熱門

相關新聞

台南山上花園水道博物館好浪漫

台南山上花園水道博物館好浪漫

台南山上花園水道博物館擁有豐富的自然景觀，最近是火焰木結子時節，園區內出現不少宛如長了翅膀的愛心，隨風飄散，銀白色的小點，散落在綠茵上，有些還伴隨著船型的豆莢，相當吸睛，由於在市區內比較少看到這樣的景象，也讓遊客直呼好浪漫。

台南市環保局招考清潔臨時人員

台南市環保局招考清潔臨時人員

陳以信、王家貞連袂參訪台南玉井農會

陳以信、王家貞連袂參訪台南玉井農會

混泥車輾死女騎士！驚悚畫面曝光

混泥車輾死女騎士！驚悚畫面曝光

台南長中國中部會考成績再開紅盤

台南長中國中部會考成績再開紅盤

關鍵字：

台南佳里獅子會捐贈救災指揮車黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／罷韓確定過關！

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

西門町商旅淪淫窟　女高中生書包裡全現金

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

首位遭罷免市長！韓國瑜痛批罷韓國家隊：全力抹黑

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面