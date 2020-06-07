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慶解封！南法式百吻銷「愛吻芒果」　到墾丁莫錯過屏東「愛文芒果」

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▲慶祝臺灣解封日，枋寮阿達漁港餐廳與黃耀寬率領地方創生品牌群呼籲蜂擁到墾丁的國人莫錯過『愛吻芒果』」！ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲慶祝臺灣解封日，枋寮阿達漁港餐廳與黃耀寬率領地方創生品牌群呼籲蜂擁到墾丁的國人莫錯過『愛吻芒果』」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝6月7日臺灣解封日，屏東縣枋寮阿達漁港餐廳，為了讓國人品嘗到「讓陳時中眉開眼笑的『愛文芒果』」，負責人劉蓉諭與策展人黃耀寬率領地方創生品牌群共同發起「慶解封，南法式百吻銷「愛吻芒果」，呼籲蜂擁到墾丁的國人莫錯過『愛吻芒果』」！

▲慶祝臺灣解封日，枋寮阿達漁港餐廳與黃耀寬率領地方創生品牌群呼籲蜂擁到墾丁的國人莫錯過『愛吻芒果』」！ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東愛文芒果、愛吻芒果。

▲慶祝臺灣解封日，枋寮阿達漁港餐廳與黃耀寬率領地方創生品牌群呼籲蜂擁到墾丁的國人莫錯過『愛吻芒果』」！ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

劉蓉諭指出，因為枋寮漁港很美，加上漁獲鮮美可口，搭配入口即化的「愛吻芒果」，清爽魚肉柔和芒果酸甜的雙重滋味，帶來甜蜜與幸福的感覺，因此，特地用「愛吻海鮮大餐：愛吻，愛才會穩」，來呈現枋寮的驚喜。

芒果品牌大地果園負責人蘇意玲說，屏東芒果有山谷風與海風吹拂，加上烈陽照射、友善耕作，果皮紅豔漂亮，果肉香氣芬芳，等候自然熟成，開發出芒果冰，很受歡迎。

農糧署南區分署長姚志旺表示，愛文芒果產地從枋山、枋寮到台南，產期從每年4月到7月份，由於氣候及地理環境，愛文芒果不僅是外銷主打水果，國內銷量也很大，這次受惠陳時中率領防疫五月天「一口接一口」推薦，讓南下與北上經過枋山與枋寮的遊客紛紛詢問「陳時中愛的芒果哪裡買」，其實，只要是屏東的芒果都好吃。

阿達漁港餐廳、饗魚樂、臺水鮮蝦、村長的水果、蘭欣山莊農場、和興蓮霧芒果王、枋寮竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、大地果園與珍の蜂蜜等10個業者共同呼籲，南下墾丁遊客千萬不要錯過美麗的枋寮，好吃的芒果、海鮮、鮮蝦、辣椒、薑母鴨與休閒。

黃耀寬說，聽劉蓉諭談枋寮願景時，描述用「愛吻芒果」概念來銷售「愛文芒果」大為感動，特地在解封日，邀請6對情侶夫妻，透過「南法式百吻：小鳥輕吻、臉頰貼吻、熱情擁吻、法式舌吻、屏東愛吻」等密技，宣示「愛吻，愛才會穩」，以及「愛來屏東吻，愛情才會穩」。

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