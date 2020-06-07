今起全台解封進入「後疫情時代」！雙鐵捷運可脫罩、試吃活動回來了

▲陳時中上周率領防疫五月天樂遊台南。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁，下同）

記者黃凱翊／綜合報導

今日起全台大解封，民眾進入後防疫時代，雙鐵不用再採取梅花座，大眾交通運輸工具只要保持距離就可以脫口罩，賣場的試吃活動也將可恢復正常。

交通部台鐵局與高鐵公司宣布，從今(7)日起恢復車上販售食品及其他商品，若可維持社交距離時，可不戴口罩。台鐵表示，解禁後將開放新自強號發售無座票，每列車上限為120張。台鐵今日也開開始販售台鐵便當，高鐵的列車販售服務也將重啟。

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除了雙鐵解封外，夜市、賣場及商圈的試吃禁令也將取消，只要消費者保持手部清潔與社交距離，就可以開放試吃。此外，餐廳人數限制也將同時解禁，婚宴原先最多250人、每桌8人也放寬；不過餐廳內仍要加設隔板，桌椅也要維持社交距離。

▲即使解封，餐廳內桌椅也要維持社交距離。

郵局戴口罩規定也同步鬆綁，進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩；恢復臨時郵局申請（如民眾有活動所需可申請臨時郵局）；取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」之措施。郵政博物館及燈塔也重新全面開放。

至於觀光部分，交通部將取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制。後續也訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點如下：

食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案。

宿：安排2人1室、1人1床之房型為原則。

遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。

購：賣場收銀區規劃指引民眾維持 1.5 公尺社交距離或請民眾戴口罩。

行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。