終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

▲解封首日凌晨，林森北路路上出現大批民眾。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

考量新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布自7日0時起解封各項防疫措施，台北市酒店一級戰區林森北路深夜湧入許多民眾，三三兩兩進入酒店、KTV消費，與日前酒店禁止營運期間相較之下，林森北路一帶夜生活逐漸恢復以往繁華。有民眾表示，很開心疫情趨緩讓出門不用這麼緊張，希望這樣的光景可以持續下去。

目前國內的新冠肺炎累積確診案例有443例，其中有7人死亡、429人解除隔離，目前僅剩下7例仍在醫院隔離治療。中央流行疫情指揮中心日前宣布，目前防疫政策定調為「邊境風險嚴管，國內盡速鬆綁」，7日0時起無論室內、室外的空間均不再設人流及數量管制，民眾搭乘大眾運輸交通工具時，只要能保持安全社交距離就可以免戴口罩，但尖峰時段還是需要戴口罩，因此中央仍建議民眾在進入閘門時最好還是隨身攜帶口罩。

▲為防酒醉鬧事民眾，警方在周邊加強巡邏。（圖／記者游宗樺攝）

在「防疫新生活」之下，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然在解封後民眾可以比較輕鬆生活，但仍需保持勤洗手、戴口罩等生活習慣，並與人保持約1.5公尺的安全社交距離。《Ettoday》記者凌晨前往台北市酒店一級戰區林森北路觀察，解封後走在路上的多數行人未戴口罩，顯然對現在的疫情有信心。

林森北路一帶的宵夜、燒烤攤販陸續恢復營業，路上也出現許多輛排班計程車，警方為避免人多可能會酒醉鬧事，在路口安排警車待命，並有警員騎機車沿路巡邏。小吃攤老闆表示，日前疫情爆發時酒店被禁止營業，讓攤販連帶被迫跟著停業，現在解封後人潮逐漸回來，希望未來隨著疫情穩定客人能陸續回來。



有酒客表示，解封自然是好事情，加上現在酒店實施實名制還會量體溫，因此到酒店消費十分放心，且在疫情逐步趨緩後終於可以放心出門，不用再檢查有沒有帶口罩出門，或是擔心旁邊的路人可能染疫。

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