　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼解封首日凌晨，林森北路路上出現大批民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲解封首日凌晨，林森北路路上出現大批民眾。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

考量新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布自7日0時起解封各項防疫措施，台北市酒店一級戰區林森北路深夜湧入許多民眾，三三兩兩進入酒店、KTV消費，與日前酒店禁止營運期間相較之下，林森北路一帶夜生活逐漸恢復以往繁華。有民眾表示，很開心疫情趨緩讓出門不用這麼緊張，希望這樣的光景可以持續下去。

目前國內的新冠肺炎累積確診案例有443例，其中有7人死亡、429人解除隔離，目前僅剩下7例仍在醫院隔離治療。中央流行疫情指揮中心日前宣布，目前防疫政策定調為「邊境風險嚴管，國內盡速鬆綁」，7日0時起無論室內、室外的空間均不再設人流及數量管制，民眾搭乘大眾運輸交通工具時，只要能保持安全社交距離就可以免戴口罩，但尖峰時段還是需要戴口罩，因此中央仍建議民眾在進入閘門時最好還是隨身攜帶口罩。

▲▼解封首日凌晨，林森北路路上出現大批民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼解封首日凌晨，林森北路路上出現大批民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲為防酒醉鬧事民眾，警方在周邊加強巡邏。（圖／記者游宗樺攝）

在「防疫新生活」之下，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然在解封後民眾可以比較輕鬆生活，但仍需保持勤洗手、戴口罩等生活習慣，並與人保持約1.5公尺的安全社交距離。《Ettoday》記者凌晨前往台北市酒店一級戰區林森北路觀察，解封後走在路上的多數行人未戴口罩，顯然對現在的疫情有信心。

林森北路一帶的宵夜、燒烤攤販陸續恢復營業，路上也出現許多輛排班計程車，警方為避免人多可能會酒醉鬧事，在路口安排警車待命，並有警員騎機車沿路巡邏。小吃攤老闆表示，日前疫情爆發時酒店被禁止營業，讓攤販連帶被迫跟著停業，現在解封後人潮逐漸回來，希望未來隨著疫情穩定客人能陸續回來。
 
有酒客表示，解封自然是好事情，加上現在酒店實施實名制還會量體溫，因此到酒店消費十分放心，且在疫情逐步趨緩後終於可以放心出門，不用再檢查有沒有帶口罩出門，或是擔心旁邊的路人可能染疫。

►療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
許崑源跳樓亡…家屬殯儀館跪地痛哭！韓國瑜「緊握雙手」哀悼
許崑源墜樓亡　杏仁哥悲痛「議長是我老大」開直播說話了
許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回應
罷韓消息確定！許崑源「最後一段話」曝…2.5小時後跳樓亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

許崑源住處墜樓亡！妻子悲傷過度「醫師緊急到場」

快訊／許崑源跳樓身亡　檢察官凌晨趕到殯儀館

許崑源住處墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

女學生見中年男子忍不住害怕！師驚覺不對…震驚揭五金行老闆惡行

不想當兵！台中男找槍手體檢「僵直性脊椎炎」退役　下場GG了

許崑源跳樓身亡！　李四川悲痛曝「壓垮」原因

「眼睛中風」仍抱病力挺韓國瑜！　許崑源生前吶喊：拜託他一個公評

罷韓消息確定！許崑源「最後一段話」曝…2.5小時後跳樓亡

快訊／高雄市議長許崑源墜樓亡　「罷韓網友」湧入臉書悲痛留言

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

夏天熱爆！「瑞穗鮮乳雪糕」來消暑囉～

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

許崑源住處墜樓亡！妻子悲傷過度「醫師緊急到場」

快訊／許崑源跳樓身亡　檢察官凌晨趕到殯儀館

許崑源住處墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

女學生見中年男子忍不住害怕！師驚覺不對…震驚揭五金行老闆惡行

不想當兵！台中男找槍手體檢「僵直性脊椎炎」退役　下場GG了

許崑源跳樓身亡！　李四川悲痛曝「壓垮」原因

「眼睛中風」仍抱病力挺韓國瑜！　許崑源生前吶喊：拜託他一個公評

罷韓消息確定！許崑源「最後一段話」曝…2.5小時後跳樓亡

快訊／高雄市議長許崑源墜樓亡　「罷韓網友」湧入臉書悲痛留言

日媒分析罷免韓國瑜成功：國民黨加速「弱體化」　影響兩岸關係

終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

93萬9090「神秘數字」罷韓！鄉民倒過來驚見寓意　立委長嘆：上帝的數字

活躍港都政壇30載！許崑源墜樓亡　曾多次婉拒藍營探病　由太太代勞

遺憾韓國瑜被罷免　馬英九：將全力支持國民黨布局高雄

許崑源住處墜樓亡！妻子悲傷過度「醫師緊急到場」

快訊／許崑源跳樓身亡　檢察官凌晨趕到殯儀館

許崑源住處墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

8大罷免案一次看！「台灣唯一」韓國瑜26年後罷免成真　驚人數據公布

蔣萬安深夜悲痛憶許崑源：他都會對我說「少年ㄟ，加油」

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

許崑源墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

許崑源墜樓亡　罷韓網友留言

即／高雄市議長許崑源跳樓身亡　警方證實

許崑源墜樓亡　抱病支持韓國瑜到最後一刻

即／許崑源跳樓亡！幕僚嚇傻衝現場

許崑源跳樓　檢察官趕到殯儀館了

許崑源妻子悲傷過度　醫師緊急到場

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

對中年男畏懼　師助學生揭五金老闆惡行

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

許崑源久病「眼睛中風」力挺韓！

更多熱門

相關新聞

6年新高！台中人不畏疫情搶買房　專家洩：Q2見真章

6年新高！台中人不畏疫情搶買房　專家洩：Q2見真章

台中低總價住宅市場當道，今年Q1高達近4成6的交易以總價500~1000萬元為主，而且不論在交易量或是總金額，都創近6年同季新高。但是專家指出，今年初有新冠肺炎影響，與房地產相關的統計數據屬於落後指標，所以疫情是否對房市造成影響，要到Q2之後才會浮現。

日本超過2萬人因新冠失業！

日本超過2萬人因新冠失業！

4人解隔離仍住院　張上淳公佈原因

4人解隔離仍住院　張上淳公佈原因

下週指揮中心記者會將「固定在週三開」

下週指揮中心記者會將「固定在週三開」

台大希望8月初放行境外生　陳時中回應了

台大希望8月初放行境外生　陳時中回應了

關鍵字：

新冠肺炎解封林森北路酒店

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

許崑源跳樓　周錫瑋：這是綠營要的結果？

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜臉書回應

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

高雄市議員曝許崑源家屬心聲　他做這樣的選擇是因為罷韓打擊太大

快訊／警方證實許崑源跳樓　友人曝「這2件事」造成巨大壓力

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面