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生完小孩老是落髮？中醫師分享秘方：做好月子、適時按摩就能找回秀髮

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▲護髮。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Iamngakan eka、黑淬絲官方網站）

成為一位媽媽，是從女孩轉變成女人的最大關鍵。霎時間，生命多了一個能讓妳願意付出所有、奮不顧身的角色，那份與生俱來的母愛，可以說是天性使然，也可以說是身為母親的堅強。

只是，妳付出了愛，那有沒有回過頭再看看自己呢？拿產後落髮來說，是許多媽媽的夢靨，看著梳子上纏繞的髮絲還有越來越稀疏的頭髮，我們真只能坐以待斃？日常生活中是否能運用閒暇的時間來維護頭髮的健康呢？一起來聽聽劉維真醫師從中醫的觀點，剖析產後落髮的緣由與改善方法吧！

腎其華在髮，髮為血之餘

▲護髮。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Andrea Piacquadio）

劉維真醫師說明，中醫有句話叫「腎藏精，其華在髮」，意指腎臟功能的優良與否，與頭髮的健康有很大的關聯。而所謂的「腎經」代表著一個人的氣與原動力，懷孕時的婦女因將全身能量都給了寶寶，當沒有足夠的「腎氣」，自然會影響頭髮的生長，故落髮問題早在懷孕期間便開始有些微的症狀。

此外，中醫也說「髮為血之餘」，氣血充足、順利運行時，剩餘的能量才會給頭髮。懷孕生產時往往都有一定程度的出血，由於元氣和能量隨著血流失，在「氣血雙失」的情況下，即便補充營養也不見得會送達頭髮。這時，若再加上產後為了餵夜奶而睡眠不足，肝臟無法順利排毒，使身體機能日漸下降，落髮的現象便會越來越嚴重。

養髮，從做月子開始

▲護髮。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Pixabay）

那麼，產後落髮的問題真的沒辦法預防嗎？劉維真醫師解釋，孕期為了寶寶健康，很難一次顧及所有面向，最好的方法就是在做月子的時候好好調養，把身體提供給孩子所流失掉的營養補回來，身體健康了，頭髮自然能生長。

做月子的兩大重點，在於腎氣與氣血的補充：

1.補腎經、腎氣：中醫強調陰陽五行，腎對照的顏色是黑色，因此飲食可多選擇黑色的食物，如香菇、木耳、海帶、藍莓等，養護腎臟的健康。另外，亦可多攝取含有蛋白質、胺基酸的食物，如滴雞精、燕窩等；中藥材的部分則可以何首烏、菟絲子等由內而外地保護髮質。

2.補氣血：由於月子期間不適合過於滋補的食物，容易引發出血，故推薦以「丹參」調養，可清除血液裡的血脂，促進氣血循環。其他像當歸、川穹也有補氣、補血的功效。

適時按摩，維持頭皮的健康

梳頭髮的功用不只是解決打結問題，透過與頭皮的接觸，也是一種深度的按摩。

▲護髮。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

當然，好的秀髮來自健康的頭皮，關於頭皮養護也是非常重要的。劉維真醫師說，平常可以選擇一支好梳子，藉由梳頭髮的過程中幫頭皮來一場舒適的按摩，若加上穴道按摩，效果就會更棒！針對不同需求，劉維真醫師推薦了以下幾種穴道：

促進頭髮生長

1.百會穴：百會穴為全身氣流交匯處，位於頭頂正中央，具有調節自律神經和氣血循環等功效，能維持頭髮的養分供給、減少掉髮問題。

2.角孫穴：位於耳朵最上方的髮際線處，可促進頭部的血液循環。

增強氣血運行

1.血海穴：位於大腿與膝蓋內側，向上三指的地方，能幫助下半身促進循環，舒緩經期不順、水腫、貧血等婦科問題。

2.三陰交：三陰交穴在小腿內側，腳踝骨的最高點往上四指處，不僅為婦科主穴，還有增加皮脂代謝、促進頭髮的生長的功效。

緩解失眠問題

▲護髮。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Andrea Piacquadio）

1.神門穴：神門穴的位置在小指下方，手腕關節橫紋凹陷處，可以平衡自律神經，減緩焦慮、失眠等症狀。

2.四神聰：四神聰共有4個穴道，位於百會穴前後左右約兩根手指距離的四點，具有幫助我們提神、適時紓緩壓力的功效。

劉醫師呼籲，雖然照顧小孩很辛苦，初為人母也有許多心情需要調適。但適時放鬆，撥出一點點時間按摩頭皮、活絡人體經絡，才會事半功倍，早日找回豐盈健康的秀髮喔！

延伸閱讀：

產後頭髮掉不停，擔心禿頭危機？皮膚科醫師直指 3 方向，確認落髮因素並從生活落實預防

揭開女性落髮 4 大主因！髮質的好壞，原來跟肝腎有關？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學媽媽落髮維護頭髮做月子適時按摩頭皮健康增強氣血緩解失眠

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