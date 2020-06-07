生完小孩老是落髮？中醫師分享秘方：做好月子、適時按摩就能找回秀髮

▲（圖／Pexels@Iamngakan eka、黑淬絲官方網站）

成為一位媽媽，是從女孩轉變成女人的最大關鍵。霎時間，生命多了一個能讓妳願意付出所有、奮不顧身的角色，那份與生俱來的母愛，可以說是天性使然，也可以說是身為母親的堅強。

只是，妳付出了愛，那有沒有回過頭再看看自己呢？拿產後落髮來說，是許多媽媽的夢靨，看著梳子上纏繞的髮絲還有越來越稀疏的頭髮，我們真只能坐以待斃？日常生活中是否能運用閒暇的時間來維護頭髮的健康呢？一起來聽聽劉維真醫師從中醫的觀點，剖析產後落髮的緣由與改善方法吧！

腎其華在髮，髮為血之餘

▲（圖／Pexels@Andrea Piacquadio）

劉維真醫師說明，中醫有句話叫「腎藏精，其華在髮」，意指腎臟功能的優良與否，與頭髮的健康有很大的關聯。而所謂的「腎經」代表著一個人的氣與原動力，懷孕時的婦女因將全身能量都給了寶寶，當沒有足夠的「腎氣」，自然會影響頭髮的生長，故落髮問題早在懷孕期間便開始有些微的症狀。

此外，中醫也說「髮為血之餘」，氣血充足、順利運行時，剩餘的能量才會給頭髮。懷孕生產時往往都有一定程度的出血，由於元氣和能量隨著血流失，在「氣血雙失」的情況下，即便補充營養也不見得會送達頭髮。這時，若再加上產後為了餵夜奶而睡眠不足，肝臟無法順利排毒，使身體機能日漸下降，落髮的現象便會越來越嚴重。

養髮，從做月子開始

▲（圖／Pexels@Pixabay）

那麼，產後落髮的問題真的沒辦法預防嗎？劉維真醫師解釋，孕期為了寶寶健康，很難一次顧及所有面向，最好的方法就是在做月子的時候好好調養，把身體提供給孩子所流失掉的營養補回來，身體健康了，頭髮自然能生長。

做月子的兩大重點，在於腎氣與氣血的補充：

1.補腎經、腎氣：中醫強調陰陽五行，腎對照的顏色是黑色，因此飲食可多選擇黑色的食物，如香菇、木耳、海帶、藍莓等，養護腎臟的健康。另外，亦可多攝取含有蛋白質、胺基酸的食物，如滴雞精、燕窩等；中藥材的部分則可以何首烏、菟絲子等由內而外地保護髮質。

2.補氣血：由於月子期間不適合過於滋補的食物，容易引發出血，故推薦以「丹參」調養，可清除血液裡的血脂，促進氣血循環。其他像當歸、川穹也有補氣、補血的功效。

適時按摩，維持頭皮的健康



梳頭髮的功用不只是解決打結問題，透過與頭皮的接觸，也是一種深度的按摩。

▲（圖／女子學提供）

當然，好的秀髮來自健康的頭皮，關於頭皮養護也是非常重要的。劉維真醫師說，平常可以選擇一支好梳子，藉由梳頭髮的過程中幫頭皮來一場舒適的按摩，若加上穴道按摩，效果就會更棒！針對不同需求，劉維真醫師推薦了以下幾種穴道：

促進頭髮生長

1.百會穴：百會穴為全身氣流交匯處，位於頭頂正中央，具有調節自律神經和氣血循環等功效，能維持頭髮的養分供給、減少掉髮問題。

2.角孫穴：位於耳朵最上方的髮際線處，可促進頭部的血液循環。

增強氣血運行

1.血海穴：位於大腿與膝蓋內側，向上三指的地方，能幫助下半身促進循環，舒緩經期不順、水腫、貧血等婦科問題。

2.三陰交：三陰交穴在小腿內側，腳踝骨的最高點往上四指處，不僅為婦科主穴，還有增加皮脂代謝、促進頭髮的生長的功效。

緩解失眠問題

▲（圖／Pexels@Andrea Piacquadio）

1.神門穴：神門穴的位置在小指下方，手腕關節橫紋凹陷處，可以平衡自律神經，減緩焦慮、失眠等症狀。

2.四神聰：四神聰共有4個穴道，位於百會穴前後左右約兩根手指距離的四點，具有幫助我們提神、適時紓緩壓力的功效。

劉醫師呼籲，雖然照顧小孩很辛苦，初為人母也有許多心情需要調適。但適時放鬆，撥出一點點時間按摩頭皮、活絡人體經絡，才會事半功倍，早日找回豐盈健康的秀髮喔！

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