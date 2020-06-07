許崑源任內離世　高雄市議長遺缺事宜2方法可解





▲高雄市議長許崑源離世。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市議長許崑源6日晚間跳樓身亡，這是我國史上首次直轄市議長任內離世案件，高市議長遺缺有兩個方式可以解決。第一，依照《地方立法機關組織準則》，直轄市議長遺缺可以補選方式辦理；第二，依法並不一定要辦理補選，若經議會合意不補選，可由副議長代理議長，直到兩年半任期結束。

根據我國《地方立法機關組織準則》第19條規定，直轄市議會議長死亡，議會應即報行政院備查，並函知直轄市政府；直轄市議長出缺時，由直轄市議會議決補選之；議長遺缺應辦理移交，未辦理移交或死亡者，由副議長、副主席代辦移交。

目前高雄市議會國民黨31席、民進黨25席，呈現藍大於綠狀態，而離世的許崑源及副議長陸淑美兩人皆是國民黨籍。如果經議會合意，可以不辦補選，一般狀況下可以由副議長直接代理議長，做完許崑源留下的兩年半任期，不過，副議長不會有扶正的情形。

另外，也可以依據規定辦理補選，直轄市議會面對議長死亡，應即報行政院備查，並函知直轄市政府，議長出缺時，由議會議決補選之。針對補選，需要在備查日起三十日內召集臨時會辦理。由於6日事逢假日，議會最快在8日才能呈報行政院備查。

許崑源在韓國瑜遭到罷免日跳樓身亡，震驚外界。國民黨高雄市議員宋立彬代表家屬發表三點聲明，他表示，對媒體不實報導和網路謠言，家屬保留法律追訴權，「請勿再消費我們許議長，請以往生者為大。」

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