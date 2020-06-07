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示威潮蔓延至法國！極右翼政黨高層：建議受害者「返回光輝祖國」

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▲法國「反種族歧視」的示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國「反種族歧視」的示威遊行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察壓制後死亡，喚起全球各地的示威活動。據法國內政部統計，6日當天參加反警察暴力、反種族歧視大遊行的人數超過兩萬三千人。極右翼政黨「國民聯盟」的一名高層人士表示，如果法國是種族歧視國家，對受害者來說，「最好的選擇就是回到他們光輝的祖國。」

據《法國國際廣播電台》報導，法國極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）的一名高層人士格爾尼奇（Bruno Gollnisch）在推特上表達對抗議示威者的不滿情緒，「如果法國是一個如此令人反感的國家，如果法國的警察暴力那麼常見，那麼對於這些不幸的受害者來說，最好的選擇就是回到他們光輝的祖國。」

▲▼法國「反種族歧視」的示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

另外一名同樣為國民聯盟的成員奧多爾（Julien Odoul）表示，「請你們離法國遠一點，快點離開吧」。除了這兩個人之外，許多同一政黨人士也表達不滿。

國民聯盟副主席表示，6日當天有許多原住民主義者們到處發洩對法國的恨意，但請大家不要忘記，「這些遊行本身是被警察局所禁止的。」

▲▼法國「反種族歧視」的示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

法國內政部長已經承諾杜絕警察內的種族歧視，同時也對警察內部群組裡涉嫌種族歧視的話語提起訴訟，目前巴黎檢方已經開始着手處理。

法國右派政黨擔心，民眾會擔心不斷加劇的社會斷層，以及對警察群體的仇恨；而極左派政黨部分領袖則認為，問題的癥結根源在於，政府是由替警察說話的人所執掌。

▲▼法國「反種族歧視」的示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

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