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中國笑美雙重標準　蓬佩奧重話批北京「下流宣傳」：剝削佛洛伊德之死

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上聲明美國對於以色列屯墾區的政策轉變。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧重話批北京。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日抨擊，中國政府無情利用非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，這種可笑的宣傳手法不該愚弄任何人，「北京近來顯現出其繼續藐視真相與法律。」他在推特寫道，「中共試圖利用佛洛伊德的悲慘死亡來換取自身利益，這將會失敗。在最好的時期，北京無情實施共產主義。在最艱難的時期，美國則確保了自由。」

綜合美媒報導，佛洛伊德遭白人警察用膝蓋壓制頸部後死亡，引發全美抗議聲浪，警方也逮捕不少示威者。對此，中方指責美方支持香港反送中運動、批評北京的人權紀錄，卻也面臨襲捲全美的反歧視示威，根本是「雙重標準」。蓬佩奧6日則譴責，中國政府就佛洛伊德事件進行下流的（obscene）宣傳，無情剝削他的死亡。

蓬佩奧認為，美中之間差異顯著，中共把記者送進監獄、虐待示威者、要求警告新冠肺炎（COVID-19）疫情的吹哨者安靜等作為，「就像歷史上的獨裁者一樣，只要能有利於為黨對權力的渴望，沒有謊言是太過下流的」、「這種可笑的宣傳不該愚弄任何人」。

此前，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）5月30日在推特表達對香港人民的關切。中國外交部發言人華春瑩則轉推她的貼文並寫道「我無法呼吸」（I can't breathe）；這是佛洛伊德生前對警察發出的求救。

根據BBC，中國官媒近來大篇幅報導美國示威，《新華社》還形容抗議群眾是「裴洛西的美麗風景」。美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年曾稱，香港的反送中運動是一道美麗的風景。

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