中國笑美雙重標準　蓬佩奧重話批北京「下流宣傳」：剝削佛洛伊德之死

▲美國國務卿蓬佩奧重話批北京。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)6日抨擊,中國政府無情利用非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死,這種可笑的宣傳手法不該愚弄任何人,「北京近來顯現出其繼續藐視真相與法律。」他在推特寫道,「中共試圖利用佛洛伊德的悲慘死亡來換取自身利益,這將會失敗。在最好的時期,北京無情實施共產主義。在最艱難的時期,美國則確保了自由。」

The Chinese Communist Party’s callous attempts to exploit George Floyd’s tragic death for its own political gain will fail. During the best of times, Beijing ruthlessly imposes communism. Amid the most difficult challenges, the United States secures freedom.