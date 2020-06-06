蔡正元批罷韓「黑暗」：耍手段趕盡殺絕的執政惡例

▲韓國瑜6日得知罷免成功，率市政團隊召開記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜6日得知被罷免成功後，率市政團隊向高雄市民鞠躬感謝，並說出「2個感謝3個遺憾1個祝福」。對此，前國民黨立委蔡正元在臉書發文痛批，罷韓投票是黑暗政治的鬥爭，是用陰謀、耍手段，趕盡殺絕的執政惡例。

蔡正元指出，作家魯迅曾提及《韓非子》說賽馬的妙法，在於「不為最先，不恥最後」，我們一向就少有失敗的英雄，少有韌性的反抗，少有敢單身鏖戰的武人，少有敢撫哭叛徒的弔客；見勝兆則紛紛聚集，見敗兆則紛紛逃亡。

蔡正元直批，這場罷韓投票是黑暗政治的鬥爭，是用陰謀，耍手段，趕盡殺絕的執政惡例。蔡正元指出，但是，惟有「不恥最後」，無論什麼事，總不會一下子就「土崩瓦解」的，要記住：雖然落後，而仍非跑至終點不止的競技者，和見了這樣競技者，而肅然不笑的看客，乃正是我眾將來的脊樑。

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