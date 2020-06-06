　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「韓國瑜教我們的10個人生啟示」！高雄人見第10點笑了：別把民主聖地當塑膠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

罷韓投票今（6）日下午4點準時結束，一開始開票，同意票就遠遠超過不同意票，1個小時後突破罷免門檻57萬票，正式宣告罷免成功，引發外界議論。律師呂秋遠就在臉書貼文「國瑜教會我們的10個人生啟示」，從韓國瑜的各種經驗分析做人的道理，吸引2.7萬人按讚喊中肯，超過1600次分享。

呂秋遠文中笑說「我願榮光歸高雄」，貼出10點如下：

請繼續往下閱讀...

1.老闆第一次要你走路，有可能是警告，但第二次通常是真的。

2.有些人，天生就只適合玩樂與投機，不適合認真工作。這樣的性格，造就他們可以奇蹟式的暴起，但往往也會胡鬧式的暴落。

3.有些人，當朋友是好人，也會是好牌咖，輸錢很乾脆，可以跟你一起罵三字經，還會陪你一起喝酒划拳，但是把工作交給他，就是一場鬧劇。

4.不要隨口承諾別人，你隨便說說，他會聽進心裡，追你到天涯海角。

5.找到一份好工作，就要感恩，竭盡全力完成人家交付的任務。新人跳槽，新公司不會收，舊公司也不會留。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲呂秋遠發文「國瑜教會我們的10個人生啟示」。（圖／記者李毓康攝）

6.要轉換工作前，要先評估自己的工作表現。沒有做出實績前，新老闆不會聽你的咖啡話。

7.跌倒了沒關係，再爬起來就好。但是如果是自己愛翻牆才跌倒，別人只會順勢踩你一腳。

8.囂掰沒有落魄的久，做人要謙虛，做事才會長久。

9.不要在臉書上為了政治人物發誓。他頂多落選，你可是要公開吃屎。沒有一個政治人物，值得你不要家人或是不要臉面。

10.不要惹高雄人，他們不是塑膠，很彪悍。

看到貼文後，高雄網友也紛紛留言，「高雄人非常同意第十點」、「高雄人刷新社會科歷史」、「高雄人，真驕傲」、「我高雄我驕傲，終於送他回家啦」、「我們高雄人不是塑膠做的啦」、「我高雄人我驕傲！真的不要把民主聖地高雄當塑膠」、「恭喜高雄人行使應有的權利」、「第10點最中肯！」

ET快訊
韓國瑜跌落神壇　「3錯誤」收93萬張罷免票...創高雄史上第
民進黨「高雄代理市長」人選曝光　陳其邁不在名單內
開票結束！罷免韓國瑜同意票衝93.9萬票「寫民主新頁」
神解析「支持者垮光」關鍵！醫曝韓國瑜脫序事跡
「國民黨三殺」神預測實現了！韓國瑜真下台...都因2019年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「韓國瑜教我們的10個人生啟示」！高雄人見第10點笑了：別把民主聖地當塑膠

罷韓通過就表演「吃國旗」　他開票前豪發祭品文...網敲碗：請開始表演

千萬不要點！韓團影片中間跳出「斷頭女屍」　臉書IG推特湧大量恐怖帳號

成大畢業典禮　期許勇敢翱翔撰寫自己的「小成故事」

雨來了！明起2天「時晴時雨」　週二後熱爆⋯高溫飆36°C

開票前問「現在訂汕頭火鍋吃得到？」釣出2大PTT紅人　網笑炸：太早吃了吧

世界環境日宏佳騰暖心送「Ai機車」　奇美醫護出勤添助力

黑嘉嘉現身一日系列！氣質爆棚「香味溢出螢幕」　鄉民驚嘆：正到有仙氣

4新冠患解隔離仍住院　張上淳：呼吸器裝太久，肌肉無力需復健

「這3生肖」下週運勢超旺！錢財、工作雙獲利...命理專家：請好好把握

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

「韓國瑜教我們的10個人生啟示」！高雄人見第10點笑了：別把民主聖地當塑膠

罷韓通過就表演「吃國旗」　他開票前豪發祭品文...網敲碗：請開始表演

千萬不要點！韓團影片中間跳出「斷頭女屍」　臉書IG推特湧大量恐怖帳號

成大畢業典禮　期許勇敢翱翔撰寫自己的「小成故事」

雨來了！明起2天「時晴時雨」　週二後熱爆⋯高溫飆36°C

開票前問「現在訂汕頭火鍋吃得到？」釣出2大PTT紅人　網笑炸：太早吃了吧

世界環境日宏佳騰暖心送「Ai機車」　奇美醫護出勤添助力

黑嘉嘉現身一日系列！氣質爆棚「香味溢出螢幕」　鄉民驚嘆：正到有仙氣

4新冠患解隔離仍住院　張上淳：呼吸器裝太久，肌肉無力需復健

「這3生肖」下週運勢超旺！錢財、工作雙獲利...命理專家：請好好把握

企聯女壘／來台初亮相就轟兩分砲！　墨西哥重砲助勝旺獅

吳朋奉遺願達成！　上百網友湧入淚回「罷免成功了」：明天好走

不斷更新／許基宏2分砲拉開比分　5局兄弟6比0統一

少年盃／梯隊發展成趨勢　Deamers.FC加入盼訓練思考和創造力

黑人演員穿「I CAN'T BREATHE」聲援　奧斯卡評審秒CALL抗議：票不會投給你！

韓國瑜被罷免！「高雄迪士尼樂園」FB活動默默取消　網狂喊：真的沒了…

黨內將掀茶壺風暴？　國民黨青年分析：罷韓93萬票是「教訓國民黨」

快訊／民進黨：罷韓年輕人是關鍵！向高雄市民致敬

追撞前車「提和解遭拒」...男駕駛竟棄車落跑　網：不是酒駕就是通緝犯

中職／特殊姓氏綽號多　辛元旭：被記住也不錯

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

新月沙灣「挖出iPhone 6」還活著

泰晤士報2020亞洲大學排行..台灣7校進榜

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

15縣市大雨特報　防雷擊強陣風

交通部：19歲以下免費玩遊樂園

早上高鐵全滿！名嘴直擊：八成北漂年輕人

家樂福哪樣必買？網狂推「它」醬汁超香

戳破假掰文化！彭明輝：敦南誠品熄燈剛好而已

罷韓前夕...北漂族塞爆雙鐵！

更多熱門

相關新聞

王淺秋：市政努力輸給罷韓國家隊

王淺秋：市政努力輸給罷韓國家隊

罷免高雄市長韓國瑜投票於6日舉行，同意罷免票為93萬9090票，超越罷韓門檻57萬票，使韓國瑜確定被罷免。對此，前高雄新聞局長、現任市府顧問王淺秋表示，還是輸給了罷韓國家隊，但尊重高雄市民的選擇。

罷韓通過就吃國旗　網敲碗：小心別噎著

罷韓通過就吃國旗　網敲碗：小心別噎著

管碧玲：韓國瑜已失去訴訟正當性

管碧玲：韓國瑜已失去訴訟正當性

快訊／韓國瑜93萬票被罷免！蘇貞昌說話了

快訊／韓國瑜93萬票被罷免！蘇貞昌說話了

「韓國瑜被罷免」攻佔大陸熱搜榜

「韓國瑜被罷免」攻佔大陸熱搜榜

關鍵字：

呂秋遠韓國瑜罷韓啟示

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

快訊／罷韓確定過關！

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

西門町商旅淪淫窟　女高中生書包裡全現金

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面