「韓國瑜教我們的10個人生啟示」！高雄人見第10點笑了：別把民主聖地當塑膠

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

罷韓投票今（6）日下午4點準時結束，一開始開票，同意票就遠遠超過不同意票，1個小時後突破罷免門檻57萬票，正式宣告罷免成功，引發外界議論。律師呂秋遠就在臉書貼文「國瑜教會我們的10個人生啟示」，從韓國瑜的各種經驗分析做人的道理，吸引2.7萬人按讚喊中肯，超過1600次分享。

呂秋遠文中笑說「我願榮光歸高雄」，貼出10點如下：

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1.老闆第一次要你走路，有可能是警告，但第二次通常是真的。

2.有些人，天生就只適合玩樂與投機，不適合認真工作。這樣的性格，造就他們可以奇蹟式的暴起，但往往也會胡鬧式的暴落。

3.有些人，當朋友是好人，也會是好牌咖，輸錢很乾脆，可以跟你一起罵三字經，還會陪你一起喝酒划拳，但是把工作交給他，就是一場鬧劇。

4.不要隨口承諾別人，你隨便說說，他會聽進心裡，追你到天涯海角。

5.找到一份好工作，就要感恩，竭盡全力完成人家交付的任務。新人跳槽，新公司不會收，舊公司也不會留。

▲呂秋遠發文「國瑜教會我們的10個人生啟示」。（圖／記者李毓康攝）

6.要轉換工作前，要先評估自己的工作表現。沒有做出實績前，新老闆不會聽你的咖啡話。

7.跌倒了沒關係，再爬起來就好。但是如果是自己愛翻牆才跌倒，別人只會順勢踩你一腳。

8.囂掰沒有落魄的久，做人要謙虛，做事才會長久。

9.不要在臉書上為了政治人物發誓。他頂多落選，你可是要公開吃屎。沒有一個政治人物，值得你不要家人或是不要臉面。

10.不要惹高雄人，他們不是塑膠，很彪悍。

看到貼文後，高雄網友也紛紛留言，「高雄人非常同意第十點」、「高雄人刷新社會科歷史」、「高雄人，真驕傲」、「我高雄我驕傲，終於送他回家啦」、「我們高雄人不是塑膠做的啦」、「我高雄人我驕傲！真的不要把民主聖地高雄當塑膠」、「恭喜高雄人行使應有的權利」、「第10點最中肯！」