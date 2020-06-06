韓國瑜感謝沒投票的130萬市民　黃珊珊「不要誤認」：他們只是沉默而已…





▲黃珊珊。（資料圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，使他在四維行政中心感謝當初在2018年投票的89萬選民，以及這次沒有出來投票的130萬市民。對此，台北市副市長黃珊珊提到，這群人不是韓國瑜的靠山，「因為他們只是沈默而己。」

面對罷免結果，韓國瑜6日下午在四維行政中心率行政首長發表談話。韓國瑜當時提及「2個感謝、3個遺憾、1個祝福」，也感謝89萬支持他擔任市長的好朋友，以及130萬市民朋友沒有出來投罷免票的人，「感謝他們對我們團隊的支持，感謝他們認同這場選舉是他們沒辦法接受，甚至有人認為是一場不公不義的選舉而沒有出來投票，非常感謝。」

黃珊珊也於臉書上表達其看法，引述連續劇《康熙帝國》的台詞「老百姓是不能得罪的」，認為不管是威權或民主體制，都是至理名言，「三次政黨輪替和第一次直轄市長被罷免，也是這個原因，政治人物都該引以為戒！」

而黃珊珊也提及，「不要誤認沒有出來投票的130萬人是你的靠山，因為他們只是沈默而己。」並且hashtag「#民主的結果」、「#人民的選擇」、「#不是政治海嘯而是核彈爆炸」、「#在人民面前虛心謙卑」。

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟 市長補選徵詢這4人被點名

► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革

► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選

更多罷韓後續分析...



► 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光

► 韓國瑜跌落神壇 3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次

► 韓國瑜剩下6天時間搬家 中選會6月12日正式公告罷免成功

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣