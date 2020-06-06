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南投原鄉弱勢家庭失支柱　5小孩待援！警結合慈善團體關懷

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▲南投信義警分局發現亟需救助的急難家庭，偕同社福單位前往關懷訪視。（圖／信義警分局提供）

▲南投信義警分局發現亟需救助的急難家庭，偕同社福單位前往關懷訪視。（圖／信義警分局提供）

記者張弘昌／南投報導

南投信義鄉人和村原鄉部落弱勢單親家庭，家庭最重要的支柱全先生，日前因病逝世，遺留5名小孩。長子18歲，最小的孩子13歲，均處於就學階段，學童照養及家庭生計重，擔落在老邁祖父母身上，他們年紀大、工作能力有限，難以負擔家庭經濟生活陷入困境。

南投信義警察分局基層派出所警員，發現急難家庭個案通報警局，立即協助轉介張榮發慈善基金會，並結合民間台灣福至關懷慈善會到案主家中探訪，福至慈善會除致贈急難救助金給長者表達關懷，並應允提供家中2名國三及國一孩子，就讀國中期間之全額學（雜）費，讓孩子安心學習無後顧之憂，善心義舉飄散芬芳獲鄉里好評。

信義警分局分局長余中義，也指示副分局長林志明率勤指中心主任蔡清潭，人倫派出所副所長全光義、警察志工等人員偕同到全家探望關懷，適時與慈善團體伸出援手，雪中送炭，以解民眾燃眉之急。

分局長余中義勉勵同仁，身在公門好修行，愛心不落人後，在維護轄區治安之餘，也應主動發掘轄區內亟需救助苦難家庭，透過社會慈善救助網絡給予適時紓困，以解燃眉之急，建構一個充滿愛心的良善社會。

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