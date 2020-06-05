邀女大生「陪睡抵房租」！色房東挨告性騷擾…妻脫序護尪：有性幻想又怎樣

▲林口色房東誘女大生「陪睡抵房租」，因此挨告性騷擾。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／新北報導

新北市林口區一名女大生「小寧」（化名）控訴遭到房東性騷擾，竟傳訊詢問她要不要「打工換宿」，只要每個月「陪伴一次」，即可免付房租，且水電費也全部減免；小寧聞言後備感噁心，立即報警並提告性騷擾。據了解，房東已經是3個孩子的爸爸，平時還與妻兒同住，而在案件曝光後，妻子也出言護尪，直呼丈夫身為一個男性，「有這種性幻想又如何？老公又沒有性侵她！」還表示會再找時間與小寧「談談」。

目前正準備升大二的小寧表示，近期在外看屋準備承租，在學姊的介紹下以7000元的價格向房東承租位於林口區的套房，原本預計還有另名室友同住分擔房租，豈料室友卻在入住前反悔，小寧自覺獨力負擔7000元房租過重，因此私訊房東「能不能先稍微算便宜一點」，並打算趁這段空檔尋找合適的室友。

不料房東收到議價訊息後，竟詢問小寧「你要不要跟他們一樣打工換宿阿？」起初小寧不明其意，還天真應允「可以啊，那我要在哪裡打工？」房東眼見小寧不懂，開門見山直問「你有沒有交過男朋友？你也成年了，陪我換住宿可以嗎？不勉強，你考慮看看。」

▲房東傳訊直問「打工換住宿要嗎？」（圖／翻攝爆料公社）

房東接著開出條件，一個月只要陪睡一次，不但7000元房租能夠減免，水費、電費也也全都免費用。小寧得知房東意圖後直呼噁心，「看到訊息的當下就覺得不舒服、好可怕，房東這樣問，是不是也有其他的女大生受害？」

據了解，該名房東已經是3個孩子的爸爸，平時還與妻兒同住，但竟以「打工換宿」名義誘騙女大生陪睡抵房租；在女大生報警提告、全案曝光後，房東還向媒體表示，大家都是成年人了，「有結婚、有小孩算什麼，現在都什麼年代了？他不願意就說不願意就好啦！」

更令人意外的是，房東太太得知丈夫在外的劣行後，居然不以為意，還出言護尪，痛批小寧「這女生很誇張」，還直言「我先生是正常男性，有這種性幻想又如何，他又沒有性侵、也沒有言語騷擾，這又不算騷擾！」甚至還表示會再找時間「跟小寧談談」。

但由於小寧已經截下對話紀錄做為鐵證，警方5日也將通知房東到案說明，全案訊後依照《性騷擾防治法》函送偵辦。