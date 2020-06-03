以物易物最高境界！用純種德國牧羊犬換到AJ13　網：狗狗就取名為Flint

實習記者鄧光惟／綜合報導

在台灣最盛行的就是用Facebook社團來買賣球鞋，而國外則是擅於使用Goat、StockX等球鞋APP，潮人除了買或賣，其實還有以物易物的交易方式。此次國外賣家Connor McBride就在Twitter分享遇到的趣事，他表示有網友詢問手上的Air Jordan 13「Flint Grey」是否還在，並且想用交換的方式得到，作為交換條件他竟然可以得到一隻純種德國牧羊犬！

▲國外網友想用德國牧羊犬交換Air Jordan 13「Flint Grey」換限量鞋。（圖／翻攝自Twitter@@connormcbride34）

Air Jordan 13「Flint Grey」是最早推出的幾個配色之一，這次是最忠於原版的復刻，全鞋採用具反光特性的藍色布料、麂皮以及白色皮革組成，定價為美金190元（約台幣5,700元），Connor則是開價美金300元（約台幣9,000元），後來名為Gustavo的網友詢問能否用純種德國牧羊犬來交換，Connor沒有回應，而是直接貼出面交照片，並寫上「我的夢想成真」、「這場交易我想我贏了」的感想。

▲今年5月底推出的Air Jordan 13「Flint Grey」。（圖／翻攝自Nike官網）







▲Connor對於得到這隻德國牧羊犬表示開心。（圖／翻攝自Twitter@@connormcbride34）

目前此篇推文在Twitter超過9萬次轉推以及65萬次喜歡，同時也引起網上正反兩面的論戰，例如「這在很多方面都是錯誤的」、「想像那隻狗想到自己只值一雙鞋」、「可以替小狗取名為Flint」等，其中有網友表示「你得到折扣與最好的朋友，因為我的雌性德國牧羊犬要美金2,000元（約台幣6萬元）。」

This is so wrong in so many ways. If you can’t see the problem you’ve got bigger things to deal with — alana (@alanakoala420) June 1, 2020

Imagine when the dog finds out that he was traded for a SHOE — altoh (@Badal78833409) May 31, 2020

You need to name the pup Flint now lol — 8/24 (@AllHailGrammar) May 31, 2020

My female German Shepherd was $2,000, you just got a discount and a best friend congrats on the pup, shepherds are the best dogs in the world — soar riss (@mariss) June 1, 2020

►盤點6月份開賣的爆款球鞋！復刻、聯名通通有 讓夏季腳上有光芒

►3步驟神補救「過期票券」 手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！