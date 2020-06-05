女大生遇爆噁房東約「打工換宿」陪睡　3孩子的爸超扯回應曝光：現在都什麼年代了

▲房東引誘女大生打工換宿「一個月一次啦」。（圖／翻攝爆料公社，下同）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一名女大生「小寧」（化名），近期在看屋準備在外租屋，沒想到透過學姊介紹得知一名陳姓房東有空屋可租，準備要談價，房東卻用LINE傳訊「打工換住宿要嗎？」女大生起初還以為是單純打工，沒想到房東竟越說越露骨，掀底牌道「陪我換住宿可以嗎？」讓女大生嚇得趕緊封鎖並提告性騷擾，而房東事後也坦言，當時是因為喝醉酒誤事，對於自己行為相當抱歉。

小寧過完暑假後就升上大二，準備一個人在外租屋，因為一名學姊也在陳姓房東的房子租屋，學姊認為「房東對她們還不錯，房租也還能接受」，小寧於是向學姊詢問是否還有空屋，原本打算與另名朋友合分7千元的房租，沒想到朋友反悔，小寧認為房租過高難負荷，於是就問房東「能不能先稍微便宜一點？」並趁這一個月期間找尋合租房客。

不料就在3日晚間再次詢問房價時，房東卻傳訊給小寧說「你要不要跟他們一樣打工換住宿啊？」一開始房東還講得隱諱，小寧還天真地回覆說「可以呀，那我要在哪裡打工」，房東卻回傳「你有沒有交過男朋友，你也成年了，陪我換住宿可以嗎？不勉強，你考慮看看」。

小寧越看心理越覺得奇怪，才跟房東回覆「不好意思房東，我有點不太懂是什麼意思？」、「是要我陪你睡嗎？」房東也直說講這麼白了，套房水電給你免費用，「一個月一次啦，不勉強，不然就只有房子住你就好了」。小寧第一次遇到這種事情，直說真的覺得好可怕，看到訊息當下就覺得很不舒服，心想是不是有其他女大生也受害。

小寧想都沒想過，陳姓房東身為三個小孩的爸，還跟老婆住在一起，竟然會用「打工換住宿」這種方式拐騙想在外面租房子的女生，痛批房東「會不會太無恥啊？」

對此陳姓房東接受媒體訪問時坦言「反正我昨天有喝了一些酒啦，有些人願意、有些人不願意，不願意妳說不願意就好了˙啊！」直說大家都是成年人了，自己結婚有小孩算什麼，「現在都什麼年代了，也沒什麼受害人，我也沒強姦、也沒殺人、也沒放火，只是一個普通的人做了一些……讓她不舒服就是錯啦，沒什麼好狡辯啦。」

小寧事後到派出所報案提告性騷擾，而警方5日也將通知陳姓房東到案說明，全案訊後將依照《性騷擾防治法》函送偵辦。