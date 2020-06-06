影／管中閔希望8月初「放行境外生」　陳時中：先等社區穩定再說

記者嚴云岑／台北報導

台灣大學今（6）日舉辦畢業典禮，校長管中閔強調，「暫緩入境，就是沒有決定」，呼籲政府應盡速規劃時程，希望8月初讓境外生分批進來。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前仍決定先把境內鬆綁做好，再觀察社區是否有案例，等社區穩定後，再由教育部依必要性再做考慮。

▲防疫指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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教育部日前決議，境外生返台期程暫緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，境外生來台屬「專案」性質，可採分批、分年級放行。

台灣大學今（6）日舉辦畢業典禮，校長管中閔強調，「暫緩入境，就是沒有決定」，呼籲政府應盡速規劃時程，希望8月初讓境外生分批進來，越早決定，對大家都好。

管中閔表示，台灣有足夠的防疫能量、檢疫能量，也應照顧到要來台灣讀書的學生，來台灣讀書的人不是隨便出門轉一圈，學生需要時間安排，包括檢疫時間等，甚至也會耽誤上學時間，因此認為此事宜早不宜遲，不僅能安定學生的心，也可以讓學校有充足時間準備。

指揮中心發言人莊人祥5日提到，9月新學年開始前，會持續針對境外生做跨部會定期檢視，可能會朝分批、分年級模式放行，譬如一定要畢業者，就在優先名單中。境外生若順利放行，還是要遵守居家檢疫14天規定。莊人祥表示，因為學生多住在宿舍，之後可能會將宿舍量能充足，有辦法落實居家檢疫規定的學校先行列入試辦計畫。

對於住宿方面台大是否已準備好宿舍讓境外生檢疫使用，管中閔回應，若學生能分批近來消化越好，如果9月初忽然進來，這樣一次要消化2000名學生的住宿費，屆時可能還會需要動用到校外防疫旅館，他笑稱，「如果政府願意發住宿三倍卷也不錯」。