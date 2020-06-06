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教育部暫不開放境外生返台　管中閔批：暫緩入境就是沒有決定

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▲▼ 台灣大學校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣大學校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前決議，境外生返台期程暫緩，將視全球疫情趨緩後再檢討。對於這樣的政策，台大校長管中閔指出，「暫緩入進，就是沒有決定」，這不只對學校，也對學生影響極大，乃至國際排名也會影響，這應該趕快決定，此事宜早不宜遲。

管中閔指出，政府目前暫緩讓境外生入境，這直接影響學生學業前途，對於未來找工作、人生規劃都會有影響；對學校的影響是更長遠的，學生不能順利畢業，會讓學校的國際聲譽受影響，甚至國際排名也因境外生比例掛零影響排名。

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管中閔說，台灣有足夠的防疫能量、檢疫能量，除了照顧台灣人，也應照顧到要來台灣讀書的學生。對於政府指出「境外生返台期程暫緩」，他認為，暫緩入進，就是沒有決定，應該要趕快決定，來台灣讀書的人不是隨便出門轉一圈，學生需要時間安排，包括檢疫時間等，甚至也會耽誤上學時間，因此認為此事宜早不宜遲，不僅能安定學生的心，也可以讓學校有充足時間準備。

對於住宿方面台大是否已準備好宿舍讓境外生檢疫使用，管中閔回應，若學生能分批近來消化越好，如果9月初忽然進來，這樣一次要消化2000名學生的住宿費，屆時可能還會需要動用到校外防疫旅館，他笑稱，「如果政府願意發住宿三倍卷也不錯」。管中閔最後呼籲政府，應盡速規劃時程，希望8月初讓境外生分批進來，越早決定，對大家都好。
 

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