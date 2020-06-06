台大畢典僅181學生出席　管中閔勉畢業生「常保熱情關懷培養文化智商」

▲台大今日舉辦畢業典禮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（6日）舉行畢業典禮，但因疫情關係，全校畢業生只有約181人參加，家長675人，入場也需採梅花座模式入座（去年參與畢業生大約2700人、家長2700人）。校長管中閔致詞時送給畢業生2句話「常保熱情關懷，培養文化智商」，並提醒，應提升「文化智商」，面對不同文化應有接納適應能力，還要具備欣賞不同文化，與不同文化自然相處，水乳交融的能力。

管中閔在開場時不免俗地先祝賀學生畢業，「恭喜大家終於可以放下一樁心事了，恭喜大家不用繳學費」。

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管中閔指出，全球因疫情關係，台大開學日被推遲了，校園的活動與進出受到許多限制，課程也紛紛轉為遠距教學。即使目前國內疫情已趨和緩，大家還是得遵循防疫規定，縮小畢業典禮的規模；對於無法到場參與業典禮的同學，家長和師長們，衷心感到抱歉。

▲管中閔致送畢業生2句話「常保熱情關懷，培養文化智商。（圖／記者崔至雲攝）

面對後疫情時代，管中閔提兩點想法供學生參考，當我們戴上口罩，避免與其他人接觸時，同時也拉開人與人之間的距離，甚至區域與區域之間的距離。而實體距離帶來心理疏離，也引發更多猜忌和不安。在這個時刻，大家不要忘記關心他人，關懷社會，並且永保這樣的熱情。藉由這些關心與關懷縮短彼此間的心理距離，讓社會仍能緊密連結。

▲台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

第二點管中閔提到，由於當前國際呈現相互對抗的情勢，各國也因疫情而紛紛封閉邊境，許多人認為，這或許將使延續近三十年的全球化浪潮，至此劃下句點。但他認為，在資訊科技的推動下，全球化這個趨勢不會改變。國際秩序可能重組，國際經濟重心可能移動，這些調整將改變全球化的樣貌，卻不會阻止全球化繼續發展。換言之，各位同學畢業後，仍將面對全球化的挑戰。這就回到了老生常談的議題「對於全球化我們該有什麼樣的準備？」

管中閔引用「關鍵評論」五年前一篇文章（作者Yixian）中的話，「台灣人對於這個世界沒有什麼概念，對於種族也一概不知，對歧視一點都不敏感。但我們歧視起人來一點都不手軟。」管中閔說，歧視的根本原因在於缺乏對不同種族、宗教、性別等所有人的關懷，以及對各種文化的理解尊重。作者強調，除了IQ與EQ之外，還需要重視文化智商 (cultural quotient, CQ)。CQ衡量的是對於不同文化的理解能力，以及相互接納適應的能力。面對全球化趨勢，應重視的不僅是工具性的「說好外語」或技術面的「國際競爭力」而已，還要具備欣賞不同文化，與不同文化自然相處，水乳交融的能力。唯有這樣，才能在全球化中找到自己的位置，乃至成為引領趨勢的人。

