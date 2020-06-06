畢業季回不來！陸生好焦慮「都快得憂鬱症了」　提分批方案：好想返台讀書

▲6日的台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著高校進入畢業季，無法返台的1.6萬名陸港澳生紛紛表示焦慮，當中部分人5日向官方陳情，提供7月起分5批返台、集中隔離14天的方案，爭取在9月14日下學期開課前，讓所有境外生能夠全數進台灣，目前政府尚未接受。台灣陸生聯招會指出，甚至有陸生團體反映，希望將學籍移轉回大陸學校就讀。

▲佔境外生最大宗的台灣大學舉行畢業典禮，而無法返台的陸港澳生透過社群媒體表達他們的焦慮。（圖／記者崔至雲攝）

據《中評社》報導，從1月26日宣佈暫緩陸生入台至今已快5個月，返校讀書還遙遙無期。許多人已來台多年，不僅租了房子，有的還養了寵物，原本以為只是回家放寒假卻回不來，雖然學校號稱視訊教學，終究不是正常狀態。不少學生每天在家裡晃著，眼巴巴等著回台灣、回學校，「不上不下，都快得憂鬱症了。」

隨著陸港澳疫情趨緩，學生們願意接受分批入台、自費集中隔離14天，希望能在9月14日下學期開課前，讓所有境外生能夠全數返回校園，若台灣政府不放心，還可要求學生在家鄉先做核酸檢測等合格再上機。

就讀台大的潘玥宸感慨表示，「不能回台繼續學業，我感覺非常無奈，台大也沒有確定陸生返校時間，所以我現在只能在大陸先工作。希望台灣能夠改變對陸生的不合理限制，讓我們能夠早日返校就讀。」

台灣的學校也很焦急，不斷向政府陳情爭取讓境外生回台，有學校建議採「類包機」，讓學生集中搭機抵台，進檢疫所集中隔離。

▼世新大學陸生隔離宿。（圖／世新大學提供）

事實上，由於幾個月都無法入境台灣，已有陸生向台灣的學校辦了休學，也有在探詢能否轉學回大陸高校就讀。陸生聯招會總幹事、南台科技大學副校長張德鴻指出，有陸生團體反映，希望將學籍移轉回大陸學校就讀，「這是陸生的自由，台灣方面沒有理由幹預，至於大陸方面是否承認學籍？那是他們的問題。」

▲指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

針對境外生的情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經請教育部通知校方調查檢疫空間，看看各學校可以提供多少單獨住宿隔離的場所，如果空間不足，指揮中心要看看要怎麼協助，那才能啟動相關政策，如果空間真的不夠的話，也要看先後順序做安排。

同樣無法返台的還有「小明」，即陸配子女，還有持團聚證的陸配等。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正4日表示，本會與疫情指揮中心開會時，已經提出各種解決方案，但對於何時解禁，仍按照行政院指示，目前雖國內疫情放寬，但國境仍要嚴管。