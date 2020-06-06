王品發2200餐券！最狂股東會紀念品　當年HTC直接送2萬元旗艦機

▲王品2200元餐飲禮券日前曝光，包括The Wang牛排、西堤、夏慕尼、藝奇等品牌，分別有100元至350元不等的抵用金額。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃君瀚／綜合報導

王品集團股東會於6月5日舉行，股東會紀念品大方祭出2200元餐飲禮券，當初消息一經新聞曝光，隔天股價直衝漲停。近日就有影片回顧台股史上千奇百怪的紀念品，其中又以2013年的宏達電（HTC）最狂，會中送所有參與的股東1人1支價值2萬元的最新旗艦機！

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，提到每年的5、6、7月是台灣多數上市櫃公司召開股東會的季節，也是發放股東會紀念品的時間點，算是台股的特殊傳統之一，在全世界證券市場上相當少見。

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近年各大上市櫃公司發送的紀念品，當屬超商禮品卡最常見，面額以35元和50元為主，偶爾出現88元、100元。另一類是企業送自家產品，自產自銷加以推廣，如正隆送衛生紙、南僑送水晶肥皂、南仁湖送住宿券、康那香送清潔用品。

▲宏達電2013年旗艦機New One（新hTC One）。（圖／記者洪聖壹攝）

至於台灣散戶最愛的中鋼，紀念品多送質感系的實用物品，摺傘、鋼杯、碗一類的。比起這些「小確幸」，曾經股王3連霸的宏達電，在2013年有驚人之舉，當年董事長王雪紅自掏腰包，送所有來參加股東會的股東1人1支HTC旗艦機New One，市價約2萬元，霸氣程度堪稱歷史之最。

不過主持人也提醒，紀念品不該是投資人決定持有股票的關鍵項目，羊毛出在羊身上，這些本來就是屬於所有股東的利潤。她舉台股權王台積電（2330）為例，自2006年送出Jack Wolfskin後背包，隔年就宣布不再發股東紀念品，把千萬元的採購成本省下來，改用現金股利的方式直接回饋股東。